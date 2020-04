Il governatore Fontana, Da “è poco più di una normale influenza” alla presa di distanza dalle responsabilità sulle morti nelle Rsa

Spread the love











Da “è poco più di una normale influenza” alla presa di distanza dalle responsabilità sulle morti nelle Rsa, da “chiudiamo tutto” a “riapriamo il 4 maggio”: tutte le dichiarazioni sui social e in tv del presidente della Regione

“Sono assolutamente convinto che questa situazione durerà poco. Non bisogna preoccuparsi. È spiacevole e sgradevole. Ma, lo dicono gli esperti, i rischi gravi sono limitatissimi”. Così parlava Attilio Fontana il 23 febbraio. Dal giorno zero, il 20 febbraio che ha cambiato il mondo – due mesi fa oggi – erano passate 72 ore; e il presidente lombardo si rivolgeva ai cittadini in diretta Facebook. Il canale di comunicazione social è stata una costante regionale di questo tempo nuovo – e così ha accostato la sua strategia comunicativa all’attivismo social del suo leader Matteo Salvini -, insieme a interviste a giornali e tv, in quella che è diventata anche una cavalcata tempestosa di messaggi e contro-messaggi, diagnosi e contro-diagnosi nel volgere di pochi giorni. Ripercorribile all’indietro in una sorta di ” Diario della grande crisi lombarda” attraverso le parole del suo (autoproclamato) comandante in capo.

21 febbraio

Coronavirus, Attilio Fontana: ”Poco più che una normale influenza” Alle 13 Attilio Fontana dice nella prima conferenza stampa sull’emergenza: “Le misure che assumiamo non devono essere viste come qualcosa di terribile… Non dobbiamo diffondere il panico”. Alle 15 aggiunge: “Nessuno pensa di chiudere le città ma faremo delle valutazioni sui locali pubblici, sugli eventi che si verificano in quel territorio”.

23 febbraio

Intervista a “Mezz’ora in più” su Rai3: “Se la situazione dovesse degenerare nella fase due si potrebbero assumere iniziative più drastiche e rigorose” che in Cina sono state adottate” a Wuhan, “ma sono convinto che non si arriverà a questo”. Più tardi, sull’istituzione della zona rossa nel lodigiano su Rai2 a “Che tempo che fa” Fontana aggiunge: “Con questo provvedimento non vogliamo andare a limitare in maniera sostanziale la vita dei cittadini. La vita dei lombardi deve continuare come è stata fino ad oggi”.