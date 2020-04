Coronavirus, in italia oggi sono guarite altre 2000 persone. 433 vittime stabile i contagi

Spread the love











Prosegue la frenata di contagi, in rapporto ai tamponi effettuati. Le persone attualmente positive sono aumentate di 486 unità (ieri 809). Cento persone ricoverate in meno in terapia intensiva

ROMA – Prosegue la frenata del contagio e della gravità dei malati per l’epidemia di coronavirus in Italia. I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 2635 persone, 98 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 25.033 persone, un leggero aumento rispetto a ieri, 26 in più.

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 433 persone (ieri le vittime erano state 482), arrivando a un totale di decessi 23.660. I guariti raggiungono quota 47.055, per un aumento in 24 ore di 2.128 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.200 persone).