Tra ricette e dolci fatti in casa e video live  In che modo le influencer attraversano la crisi del coronavirus?

L’influencer Laura D’amore prepara dolci fatti in casa nella sua abitazione a Catania mentre il suo blog sta vivendo un momento magico con un aumento di visitatori di oltre 200% ed un incremento della sua pagina Instagram, “devo ammettere che il mio traffico è aumentato in una maniera sorprendente” tutto questo a partire del nuovo coronavirus. Ma per Laura D’Amore la strada per entrate tra le Top 15 influencer italiani più attivi sui social è ancora lunga. La coppia Ferragni-Fedez spopola anche in marzo e mobilita i fan contro il coronavirus con la solidali volano nelle classifiche degli influencer. Chiara Ferragni e Fedez, animatori di una raccolta di fondi milionaria per aumentare i posti di terapia intensiva della Lombardia e molto attivi per sensibilizzare i follower sulla necessità di rispettare le regola contro il contagio da coronavirus, dominano il ranking di Sensemakers, basato sui dati di Sharablee.

Per anni, gli influencer marketing hanno guadagnato molto con ricavi pubblicitari provenienti da aziendale e marchi che si sono rivolti a personaggi famosi online e piattaforme digitali per contribuire a creare buzz di marketing. Ma le influencer si adatteranno alla nuova economia? per esempio in Italia c’è un boom di richiesta Plexiglass, Mascherine, gel Igienizzanti quindi si può ipotizzare un’inversione di tendenza di sponsorizzazione?

