Grazie signor DiCaprio, accetto la sfida. Chi dona, può venire con me, con la mia famiglia e con i miei amici ad una partita di calcio della squadra dell'Università di Austin, Texas, della prossima stagione. Che ne pensi?». Così l'attore Matthew McConaughey annuncia, in un video su Twitter e Instagram, di accettare la sfida lanciatagli qualche ora fa dall'attore Leonardo DiCaprio che, insieme a Robert De Niro, gli aveva chiesto di aderire a Allinchallenge, una campagna di raccolta fondi per combattere il Coronavirus.

I due grandi del cinema hanno offerto a qualcuno dei fortunati donatori di presenziare sul set di Killers of Flower Moon, il sequel di The Irishman che era in lavorazione prima che iniziasse la pandemia.