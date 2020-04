<> Esclusiva a Giordana Varon

Spread the love











E’ di Roma e il suo mestiere è quello di fashion designer. La sua ultima collezione ci riporta al passato, quello tra gli anni ’20 e i ’30, definiti come “Gli Anni Ruggenti” dove tutto brillava di luce propria e lo sfarzo era il padrone di casa.

Giordana, qual’è il tipo di donna cui si rivolge e da quali capi è composta la Collezione Autunno Inverno 2021 “Golden Roaring” che hai presentato all’evento “International Fashion Expo” di Milano lo scorso 22 Febbraio 2020?

La collezione è dedicata ad una donna che vuole risaltare le sue prosperità grazie a vertiginose scollature, morbidezze e sontuosità delle sue curve.

“Golden Roaring” è composta da abiti leggerissimi di chiffon nero e spalmato oro che desidera far intravedere le forme eteree di una donna abile nel lasciare il segno ovunque vada.

Gli scolli sulla schiena sono creati per giocare con il proprio corpo, in un “vedo, non vedo” indimenticabile che trova il suo culmine nella cintura in tessuto utilizzata per delineare la vita alta di chi lo indossa.

La cura del dettaglio si nota già da un primo sguardo. Le gonne fluide sono tagliate in sbieco. I particolari più voluminosi sono nella zona “spalle – braccia” con le maniche a sbuffo e a palloncino, ma molta attenzione viene data anche all’uso dei materiali come le paillettes e i lamé.

Solare e determinata, sempre carica di entusiasmo e proiettata verso il futuro ci parli dei tuoi progetti recenti? Ora hai qualcosa in cantiere su cui stai lavorando?

I progetti sono tanti, ma il prossimo sarà quello di creare una collezione di abiti da sposa.

L’abito nuziale racchiude in sé il sogno che la sposa si porta dentro per tutta una vita, in attesa del magico momento. Mi piacerebbe rendere meravigliose le future spose e far viver loro un giorno memorabile con indosso l’abito dei propri sogni.

Facciamo un passo indietro per chi non ti conosce ancora…Per la precisione ci racconti la tua formazione nella Capitale?

Nel 2009 ho conseguito il diploma presso l’Accademia Altieri e nel 2011 decisi di approfondire i suoi studi in modellistica e sartoria presso un Accademia specializzata a Viterbo.

Negli anni ho lavorato presso vari importanti uffici stile della Capitale e nei laboratori dedicati ai ricami.

Tra le più significative, vorrei ricordare l’ esperienza trascorsa presso la Maison Gattinoni, dove ho maturato la mia esperienza nell’Alta Moda.

A marzo 2018 ho avuto la fortuna di aprire il mio Piccolo Atelier a Roma.