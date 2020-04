Erika Rastelli imprenditrice Abruzzese ospite via WEB su RAI 1: ARAN World Corporate Manager racconta i giorni del COVID 19

Spread the love











Oggi ospite sulla prima rete italiana Rai 1 l’imprenditrice Erika Rastelli della ARAN World Corporate Manager una realtà che conta oltre 400 dipendenti sparsi in tutta italia. Dice Erika Rastelli Inevitabile parlare dell’impatto aziendale del COVID 19 e di uno scenario di ripresa pianificata post-recupero, strategici. Un perdita di oltre di 13 miliardi di euro solo nel mese di Marzo, tanto peserà l’emergenza Coronavirus sull’impresa Abruzzese. Erika Rastelli aggiunge: “Abbiamo bisogno di poter pensare a una ripresa progressiva, a tutti i costi, ma a condizione che sia possibile. Perché la forma passiva uccide, aggiunge le regole del mercato e le sue funzione sono spietate come i nostri stessi competitor tedeschi. VIDEO

Crisi dei mercati, recessione dell’economia mondiale e borse in picchiata. Chi negli ultimi mesi ha acceso la televisione o letto un qualsiasi giornale, sicuramente è stato spaventato dai toni allarmistici con i quali gli analisti hanno tracciato le dimensioni del fenomeno.

La situazione, comunque, per quanto riguarda “casa nostra” va notevolmente ridimensionata. Infatti la crisi che ha colpito grandi paesi come Stati Uniti o Gran Bretagna, le metropoli come Londra, Milano e Roma non è assimilabile con quanto sta accadendo in una piccola realtà com’è quella rodigina. Nella nostra città la crisi, nel bene o nel male, si è fatta sentire in modo meno pesante, anche se è innegabile che molti settori abbiano riscontrato un calo nelle vendite.