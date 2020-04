David Icke vs 5G: come un ex calciatore è diventato un ragazzo manifesto per la disinformazione del coronavirus

Spread the love











Il calciatore in pensione diventato emittente David Icke è stato messo a fuoco per commenti Ofcom ha in programma di valutare dove parla del futuro vaccino contro il coronavirus come strumento di controllo, le misure di blocco sono una truffa e il 5G è pericoloso. Lo scrittore di cospirazioni non ha qualifiche mediche o scientifiche conosciute, ma ha comunque ruotato dal portiere di terza divisione alla trasmissione televisiva per scrivere il suo marchio di cospirazionismo New Age.

Scopri cosa sta dicendo sulle teorie della cospirazione del coronavirus e perché non hai davvero bisogno di ascoltare … Cosa crede David Icke del 5G e del coronavirus Lunedì, un’intervista in diretta streaming con Icke è stata trasmessa su YouTube e Facebook, con oltre 65.000 spettatori che guardavano solo su YouTube. I MIGLIORI ARTICOLI 1/5 LEGGI DI PIÙ Bluesmobile notata mentre guidava e suonando musica per il benessere Le clip sono state rimosse nel tentativo di combattere le notizie false e la disinformazione, ma nel video Icke ha avanzato una serie di affermazioni tra cui un futuro vaccino contro il coronavirus includerebbe “microchip per nanotecnologia” che consentirebbero il controllo degli esseri umani. Ha aggiunto che il blocco del governo era una truffa e un modo per controllare il comportamento umano. Gove: teorie del complotto sul coronavirus 5G ‘pericolose assurdità’ Riproduci video Caricato : 0% 00:00Progresso : 0% Giocaremuto Ora corrente0:00 / Tempo di durata1:03 A schermo intero La gente ha iniziato (a torto) a credere che il 5G potrebbe avere un ruolo nell’indebolimento del sistema immunitario, poiché Wuhan è stata una delle prime città in Cina a ottenere il 5G ed è stata l’epicentro dell’epidemia di coronavirus. Si ritiene che queste cospirazioni, etichettate come pericolose sciocchezze da Michael Gove e sostenendo gli scienziati, abbiano portato a un recente incendio di torri 5G . Icke, non aiutando le cose, ha detto: “Se guardi la situazione e se il 5G continua e arriva dove vogliono portarla, la vita umana come la conosciamo, è finita”.

Perché non dovremmo ascoltare le teorie sul coronavirus di David Icke Per cominciare, è stato dimostrato che la cospirazione del 5G è fisicamente impossibile . Non ci sono prove scientifiche che il 5G possa indebolire il sistema immunitario, come alcuni credono, e Wuhan che ottiene il 5G prima dell’epidemia è una coincidenza mal programmata, considerando che il coronavirus si è diffuso in luoghi senza 5G, incluso l’Iran. Il dott. Gero Baiarda ha parlato a Metro.co.uk delle affermazioni che stanno ancora guadagnando terreno con celebrità tra cui John Cusack . ‘Le onde radio 5G trasportano troppo poca energia per causare danni.

Ci sono stati molti studi di ricerca che lo dimostrano oltre ogni dubbio “, ci ha detto. ‘5G occupa le stesse lunghezze d’onda di quelle precedentemente utilizzate dalla TV analogica. Il motivo per cui non è più possibile accedere al segnale televisivo analogico è perché è stato gradualmente eliminato per far posto alla nuova tecnologia di telefonia mobile 5G. Pertanto, affermare che le onde 5G indeboliranno il sistema immunitario al punto da essere indifeso contro Covid-19 è come dire che i segnali TV vecchio stile hanno causato pandemie. ” Ma soprattutto, il calciatore trasformato in cospiratore ha segnato per lo più i propri gol dalla fine della sua carriera nel calcio.

Le sue convinzioni hanno ostacolato la sua carriera sotto gli occhi dell’opinione pubblica, a partire dall’iconico repressione del defunto Terry Wogan di “stanno ridendo di te, non stanno ridendo di te” dopo che Icke è apparso nel suo show con affermazioni stravaganti sul mondo preparandosi ad essere assediato da maremoti e terremoti. Icke ha ammesso in un’intervista con il Telegraph di sapere che questo era un punto di svolta per la sua percezione pubblica.

Dicendo che è stato il momento in cui “ha cambiato tutto”, ha detto nell’intervista: “Non potevo camminare per nessuna strada in Gran Bretagna senza essere deriso. Un comico ha dovuto solo pronunciare il mio nome per ridere. ” Ma sembra che non gli abbia impedito di esprimere la propria opinione. In un’intervista del 2006 con The Guardian, Icke ricorda di aver visto gli occhi dell’ex primo ministro britannico Ted Heath diventare neri mentre i due aspettavano un’intervista a Sky News nel 1989. Ricorda: “Nel 1989, prima delle elezioni europee, mi è stato chiesto di andare su Sky News. Mi sono truccata e seduta accanto a me c’era Ted Heath. Si voltò e mi scrutò e tutti e due gli occhi diventarono neri come un jet. Faceva parte della cabala rettiliana? Assolutamente.’ Un anno dopo questo presunto incidente del 1990, mentre lavorava per un partito verde, visitò un sensitivo che riferisce di aver detto che era sulla terra per uno scopo e che avrebbe iniziato a ricevere messaggi dal mondo degli spiriti. Queste dichiarazioni culminarono con lui che annunciava l’anno successivo che era un “Figlio della Divinità”.

Dal portiere della terza divisione a Godhead – piuttosto la traiettoria della carriera. Nel corso dei successivi 11 anni Icke scrisse libri sul suo complotto del New Age. Questi libri includevano La rivolta dei robot nel 1994 e La verità ti renderà libero nel 1995, Il più grande segreto nel 1999 e Children of the Matrix 2001, in cui ha sviluppato la sua visione del mondo delle cospirazioni del New Age. Tuttavia, questi lavori hanno portato a controversie con il suo editore Gateway, quindi ha iniziato a autopubblicare. Nel 1996, gli archivi di PublicEye.org riportano che la rivista britannica Left Green Perspectives scrisse che il suo libro del 1994 che ” sosteneva apertamente i protocolli degli anziani di Sion, la falsificazione antisemita zarista che informava l’idea di Hitler di una cospirazione ebraica globale”. Questo si riferisce ai passaggi del suo libro del 1995 E la verità ti renderà libero, in cui sostiene anche che una piccola cricca ebraica ha lavorato con i non ebrei per creare la prima guerra mondiale, la rivoluzione russa e la seconda guerra mondiale…. e ha creato le circostanze che hanno reso inevitabile la seconda guerra mondiale. Finanziarono Hitler al potere nel 1933. ”