Come nel film L’esercito delle 12 scimmie gli animali tornano a popolare le strade

Man mano che passa il tempo e il blocco per il contenimento della pandemia del coronavirus si prolunga, anche gli animali in Africa si godono la tranquillità dell’assenza di turisti (purtroppo non sempre quella dei bracconieri). E così dal Sudfrica, pù specificatamente dal Kruger National Park, arrivano degli scatti fotografici meravigliosi che immortalano un branco di leoni intenti a dormire sull’asfalto di una strada.

A realizzare le foto è stato il ranger del parco Richard Sowry: mentre guidava vicino all’Orpen Rest Camp mercoledì pomeriggio, l’uomo ha visto il branco di leoni sulla strada e si è fermato a soli cinque metri (5,5 iarde) di distanza per osservare il fenomeno davvero insolito.

Photo credit: Ranger Richard Sowry – Kruger National Park

«I leoni sono abituati alle persone nei veicoli – spiega il ranger – . Tutti gli animali hanno molta più paura, un istinto, delle persone a piedi, quindi se avessi camminato non mi avrebbero mai permesso di avvicinarmi così tanto».

La leonessa più anziana del branco ha circa 14 anni, un’età ragguardevole per un esemplare femmina, quindi è molto abituata a vedere i veicoli di turisti. Ma tutto il gruppo non è sembrato per nulla infastidito dal fotografo del momento.

Normalmente Sowry è abituato a vedere i leoni che dormono sulle strade del parco nelle notti più fredde in inverno, quando il catrame trattiene molto calore. Normalmente durante il giorno le “dormite” se le fanno nascosti nei cespugli per evitare il traffico dei veicoli. Ma sono animali molto intelligenti e hanno subito capito che è il momento di godersi la libertà del parco senza turisti. E hanno scelto di stare sull’asfalto, ben più duro dell’erba, perché aveva piovuto e la strada era più asciutta.