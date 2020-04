Chi è Giusy Reina? vita privata, moda, età, Instagram e molto altro

Spread the love











Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Ho 28 anni, sono nata a Bronte una piccola cittadina in provincia di Catania ma vivo da 9 anni a Milano, sono diplomata come ragioniera programmatrice. Da tre anni mi diletto ad esercitare la passione di fotomodella e sales assistant presso una delle aziende piu` emergenti sul mercato kiko Milano. Nella vita mi sono dedicata totalmente alla famiglia e al lavoro. Ho sempre cercato di realizzare i miei sogni e i miei progetti anche con diversi ostacoli e posso ritenermi soddisfatta della mia vita.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

L’amore è quella parte di follia che rende fantastica la nostra realtà`. Io ho conosciuto presto l’amore mi sono sposata a 20 anni e qui ho realizzato uno dei miei primi sogni creare una bellissima famiglia. A 22 sono diventata mamma del mio primo bambino e a 24 della piccolina di casa e qui scopri il dono e l’amore più prezioso che la vita ti ha donato un amore che lo guardi e capisci che lo amerai per tutta la vita …Perché` è parte di te.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Somigliare a nessuna ammiro tantissime modelle e il loro lavoro, ma ognuna di noi ha la sua personalita` da difendere ed ammirare. Io accetto la grande avventura di essere e di esprimere me stessa anche quando poso davanti l’obbiettivo. Per me oltre l’estetica e` importante comunicare attraverso uno scatto il mio pensiero il mio stato d’animo una fotografia deve esprimere emozioni sensazioni per essere tale.

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Sto lavorando a diversi progetti tra cui pubblicizzare diversi brand e soprattutto alla crescita a livello professionale all’interno della mia azienda.

Come sei nella vita privata?

Nella vita privata sono una persona molto dolce, determinata ed estroversa penso che per essere felici bisogna essere liberi e coraggiosi.

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Che sono una persona molto semplice avvolte si giudica solo guardando e non conoscendo siamo tutti bravi a giudicare ma non a guardare noi stessi, come dice il filosofo Niccolo` Machiavelli “Ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei”.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

A mia nonna, un gioiello raro e prezioso che purtroppo non c’è più ma che porto sempre nel mio cuore, la sua pazienza la sua bonta` ma soprattutto la sua umiltà che la contraddistinguevano, parlarne produce i suoi effetti vi scrivo con le lacrime agli occhi …

Sei favorevole e contraria alla chirurgia plastica?

Entrambi direi sia favorevole che contraria, personalmente sono favorevole se si parla di interventi necessari o di interventi che possono farci sentire meglio come la correzione di un difetto che non accettiamo di noi stessi, contraria se di cio` se ne abusa senza alcuna necessita`.

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Si assolutamente tantissime persone e ne sono assolutamente grata, soprattutto devo dire un grazie enorme ai miei genitori che mi sostengono e mi aiutano costantemente in tutto e per tutto nonostante la lontananza che ci separa.

Un tuo sogno nel cassetto?

Sicuramente crescere all’interno della mia azienda e lavorare come fotomodella a livello internazionale.