Al via alle belle iniziative. Arriva “A casa con Oberon Media” il bando gratuito per corti realizzati in quarantena per il Festival. In palio 1.000 euro

Scadrà il 28 aprile 2020 e il premio per chi risulterà vincitore è di 1.000 euro.

Stiamo parlando del bando per cortometraggi per “A casa con Oberon Media”, festival di cortometraggi ideato e realizzato dalla società di produzione e distribuzione Oberon Media, che offre ai videomaker costretti a rimanere a casa per la quarantena la possibilità di mettersi in gioco nella realizzazione in autonomia di un cortometraggio.

Possono competere cortometraggi inediti a tema libero, in lingua italiana e realizzati a casa durante il periodo di quarantena, della durata compresa tra 1 e 6 minuti. Si può partecipare come regista singolo o in gruppo, purchè tutti abbiano raggiunto la maggiore età alla data di chiusura delle iscrizioni.

I corti ammessi alle fasi finali saranno diffusi su tutti i social media e i canali della Oberon Media e di terzi qualificati e parteciperanno alla serata di Gala Virtuale che si terrà in streaming il 14 maggio 2020, durante la quale saranno proiettati i 5 corti finalisti seguiti da una sessione di Q&A con gli autori e/o gli attori e saranno proclamati i vincitori e assegnati i premi.

Sono esclusi tutti i cortometraggi realizzati con l’apporto non insignificante di soggetti non rientranti nei requisiti di età, disposizione che non si applica quando l’apporto è costituito dalla partecipazione al cortometraggio in qualità di attore. L’iscrizione è gratuita e avviene attraverso la compilazione e l’invio dell’apposito modulo online sul sito dell’evento, www.filmfreeway.com/numberacasaconOberonMedia-Festivalpercortometraggi. Il cortometraggio potrà essere inviato successivamente ma entro e non oltre il 28 aprile 2020. Regolamento completo al link www.oberonmedia.it/concorso

Tra i cortometraggi pervenuti, la Giuria, composta da professionisti del settore cinematografico e audiovisivo – quali il regista Ferdinando Vicentini Orgnani (Presidente di Giuria), il coordinatore progetti di Oberon Media Ernesto Leotta (Segretario di Giuria), il regista Marco Amenta, lo storico e giornalista Salvo Trapani e l’attrice Elisabetta Pellini – selezionerà i cinque cortometraggi da ammettere alle fasi finali del Festival. Al cortometraggio vincitore è destinato un Premio del valore di 1.000 euro, erogato dalla Oberon Media quale riconoscimento del merito personale per l’ideazione e la realizzazione. Sarà anche assegnato un Premio del Pubblico, attraverso il conteggio dei like e permetterà, a chi avrà seguito il Festival, di votare il proprio cortometraggio preferito tra i 5 ammessi alla partecipazione alla fase finale. Al vincitore verrà inviata una targa che attesta la vittoria del Premio. Il Premio del pubblico può essere assegnato anche a chi risulta Vincitore.

Il cortometraggio non può contenere immagini né contenuti a carattere pornografico o pedopornografico, violento o discriminatorio di qualsiasi genere, salvo che tali immagini o contenuti non siano inequivocabilmente rivolti a stigmatizzare detti comportamenti, atti a promuovere il gioco d’azzardo in ogni sua forma. È vietato inserire nel cortometraggio, dietro il pagamento di un compenso o di una qualche utilità, immagini o altri contenuti a carattere pubblicitario destinati a promuovere esplicitamente le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica esercente un’attività economica.

OBERON MEDIA

Oberon Media è un player di riferimento nella produzione di contenuti di altissima qualità per la televisione e per il cinema. Grazie al supporto tecnico della società partner DBW Communication, leader da anni nel settore, e all’impiego di infrastrutture tecnologiche di sua diretta proprietà, Oberon Media realizza contenuti di altissima qualità per la televisione e il cinema. Oberon Media e DBW hanno una radice comune (Presidente di entrambe è Giuliano Berretta). Dal 2016 Oberon Media si è specializzata nella produzione di contenuti, avvalendosi di DBW per la tecnologia. Oberon Media con DBW hanno al loro attivo opere liriche, spettacoli, concerti, eventi sportivi, partite di calcio, eventi live e registrati.

