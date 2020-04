Spread the love











Parole pesantissime, quelle di Luca Zaia, che parla di “possibile chiave di volta” nella battaglia contro il coronavirus. Il governatore del Veneto, nel suo consueto punto stampa, parla dello studio del professor Francesco Pagano, una ricerca promettente e riconosciuta a livello internazionale, che ha come protagonista un farmaco utilizzato nelle terapie contro il tumore alla prostata. “C’è una sperimentazione in Veneto che sembra dare importanti risultati contro il coronavirus, è un farmaco utilizzato nelle terapie del tumore alla prostata“, ha premesso Zaia. E ancora: “Può essere la chiave di volta nella lotta al coronavirus”, ha rimarcato il governatore, aggiungendo che la ricerca è già stata pubblicata da un’autorevole rivista scientifica in Inghilterra.