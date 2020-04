Arcuri firma ordinanza per app italiana. In Rsa di Firenze 15 decessi sospetti. Importazione materiale sanitario, indagato direttore dell’azienda sanitaria altoatesina. Azzolina: riaprire adesso le scuole vanificherebbe gli sforzi fatti

Istat, + 20% di decessi tra 1 marzo e 4 aprile rispetto al periodo 2015-2019

Si registra un “aumento dei morti pari o superiore al 20 per cento nel periodo 1 marzo- 4 aprile 2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019”. Lo afferma l’Istat nell’ultimo aggiornamento dei dati “anticipatori parziali relativi a una lista di comuni (1.689) che viene ampliata settimanalmente e che in alcun modo possono essere considerati un campione rappresentativo della intera popolazione italiana”. Il maggiore incremento dei decessi riguarda gli uomini e le persone maggiori di 74 anni di età. Le differenze tra i generi sono particolarmente accentuate nei più anziani residenti al Nord, per gli uomini infatti si osserva un incremento dei decessi del 158% a fronte del 105% per le donne, nella classe di età 75 e più.

Azzolina, riaprire ora le scuole vanificherebbe gli sforzi fatti

A giorni il Governo prenderà una decisione, ma a mio avviso riaprire ora le scuole, per poche settimane, mentre il Paese conta oltre 500 morti al giorno per il Coronavirus, rischierebbe solo di vanificare gli sforzi fatti. Dobbiamo fare ancora qualche sacrificio per poter tornare a scuola nello stesso modo in cui ci andavamo prima”. Lo scrive su Fb la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Italia, 21 milioni di persone sono in difficoltà economiche, metà di queste non ha reddito

Circa 21 milioni di persone stanno vivendo questo momento di emergenza con serie difficoltà economiche, di cui la metà (oltre 10 milioni) con un reddito quasi nullo. E’ quanto emerge da una ricerca dell’Università della Tuscia che calcola: esistono almeno 3 milioni di persone che non dichiarano reddito al fisco e che difficilmente ora possono guadagnare un minimo per il sostentamento; oltre 18 milioni di persone con redditi inferiori a 15 mila euro, di cui 7,6 milioni con meno di 6 mila, cioè 500 euro lordi mensili.

Consulenti: l’ombra povertà su 3,7 miloni di famiglie

Il blocco, pur se temporaneo, delle attività produttive per l’emergenza Covid-19 ha generato “per 3,7 milioni di lavoratori il venir meno dell’unica fonte di reddito familiare”. E a pagare il prezzo più alto, secondo la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, vi son le coppie con figli (un milione 377.000, il 37%) e i genitori ‘single’ (439.000, il 12%), circostanza allarmante, scrivono, se si considera che “ben il 47,7% degli occupati dipendenti dei settori interessati dal ‘lockdown’ guadagnava meno di 1.250 euro mensili”, mentre “il 24,2% si trova addirittura sotto la soglia dei 1.000 euro”.

Fontana: “Se 4 maggio scienziati diranno di stare chiusi, lo faremo”

Dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni di voler ripartire il 4 maggio, il presidente della Regione Lombardia precisa la su posizione: “Io credo che come sempre si sia voluto interpretare in modo malevolo le decisioni: la condizione ineludibile per parlare di riaperture è che ci sia il via libera della scienza, degli esperti, di chi sa interpretare l’evoluzione epidemiologica. Partiamo da questo presupposto, se la scienza ci dirà che dobbiamo stare chiusi, staremo chiusi”, ha detto il Attilio Fontana ai microfoni di Mattino Cinque. “Però allo stesso tempo la riapertura comporterà cambiamenti del modo di vivere e non possiamo mostrarci impreparati: nell’ipotesi in cui l’evoluzione virus andrà in modo positivo noi il 4 maggio dovremo essere pronti, dovremo essere aver previsto le condizioni che la riapertura non prescinda la sicurezza dei cittadini”, aggiunge.

Al governatore della Lombardia fa eco quello del PIemonte: “Guardo al 4 maggio, ma sarà la scienza medica a dirci se quello sarà il momento giusto”, ha detto Alberto Cirio, ospite di ‘Uno Mattina’ su Rai Uno. “Noi abbiamo il dovere di farci trovare pronti – aggiunge -. Per questo col Politecnico di Torino e, quindi, con la scienza universitaria, stiamo testando un modello Piemonte per tutte le filiere produttive che sottoporremo al governo. Quello che è certo è che il governo dovrà fare scelte omogenee, magari non per tutta italia ma per aree geografiche omogenee sì”.

Importazione materiale sanitario, indagato direttore azienda sanitaria altoatesina

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria altoatesina Florian Zerzer risultata indagato dalla Procura di Bolzano a seguito di una presunta violazione sull’importazione di materiale sanitario. Il nodo del contendere sono le mascherine acquistate dalla Provincia Autonoma di Bolzano (spesa complessiva circa 10 milioni di euro) in Cina che non sarebbero idonee per il personale sanitario e infermieristico nella lotta contro il Covid-19.

Tali mascherine, secondo le norme europee, non sarebbero dispositivi nè medici nè di protezione individuale ma protezioni da far indossare a persone già infette per evitare la diffusione del virus. Al funzionario, già interrogato dai carabinieri del Nas in qualità di persona informata sui fatti, viene contestato il fatto che il materiale fatto arrivare dalla Cina non è stato sottoposto a verifica da parte del Ministero della Salute essendo proveniente da Paese non europeo. Il reato al quale Zerzer potrebbe rispondere è di tipo contravvenzionale. Appena le mascherine erano state distribuite nelle strutture ospedaliere, medici e operatori avevano subito obiettato circa la tenuta delle stesse davanti al coronavirus. Zerzer pochi giorni dopo aveva provveduto a comunicare di non utilizzare più i dispositivi provenienti dalla Cina.