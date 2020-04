Coronavirus, L’Italia riparte: mai così pochi nuovi casi. guariti 2500, ricoveri 1231 meno di ieri

Spread the love











Dati positivi dal bollettino della Protezione Civile, ad esclusione del numero di vittime, ancora alto: 575. Aumenta di poche centinaia (355) la piattaforma di persone attualmente malate

ROMA – A costo di essere ripetitivi, anche oggi il drammatico dato delle vittime – che non si può e deve ignorare perché misura la gravità della pandemia – è di fatto l’unico dato negativo nel bollettino della Protezione Civile che per il resto riportano dati positivi: calo netto dei ricoverati, mai così pochi nuovi casi per numero di tamponi (1 malato ogni 18 test, poco più del 5%).