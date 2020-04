Chi è Fabiola Palmieri? vita privata, moda, altezza, instagram e molto altro sulla fotomodella romana

Spread the love











Chi è Fabiola Palmieri? attrice, fotomodella, romana oggi ci racconto un pezzo della sua storia dagli inizio della sua carriera, le prime sfilate, la moda, il sogno del grande cinema.

per farti conosce meglio dai tuoi fan, ci racconti in breve alcune tue tappe importanti della tua carriera?

Certo, credo che alcune delle tappe fondamentali siano tutte quelle volte in cui c’è la spinta di iniziare qualcosa di nuovo o di continuare ad inseguire un sogno o una passione… parlando prettamente di lavoro, invece, mi sono rimasti nel cuore il Red Carpet di Sanremo, ho lavorato lì nel periodo del Festival lo scorso anno, ed ho avuto l’occasione di sfilare per la prima volta sul Red Carpet… e la Milano Fashion Week 2020, avendo sfilato per un brand a cui sono molto affezionata, sia umanamente che professionalmente.

Puoi anticiparci qualcosa sui tuoi prossimi progetti lavorativi?

In programma ho la conduzione di un nuovo reality e alcuni shooting programmati da un po’.

Hai il desiderio di una carriera nel mondo dello spettacolo? Se sì, cosa?

Sì, mi auguro di continuare come modella e affermarmi sempre di più come presentatrice, è una cosa che amo fare. Quest’anno mi diplomerò presso un’Accademia di Recitazione, mi auguro che tutto vada per il meglio e che tutto questo mi porti anche ad essere un’attrice di successo, data la passione che ci metto ogni giorno!

C’è un personaggio dello spettacolo con cui vorresti lavorare?

Il mio mito, fin da quando ero bambina, è Lorella Cuccarini.

Quanto conta per te la bellezza?

Dico la verità, molto. Almeno su di me. Io devo essere bella e vedermi bella. Se gli altri non rispecchiano i miei canoni per me sono belli anche così, io da me invece pretendo il massimo.

C’è un forte senso di autocritica per arrivare ad avere un fisico a questi livelli?

Sicuramente. Per fortuna diciamo anche che sono stata aiutata molto dalla mia “costituzione”, non ho mai avuto problemi di peso in passato pur non facendo particolarmente attenzione alla dieta, almeno fino a qualche anno fa, fino a verso i 19 anni… però devo ammettere che pratico sport da sempre.

Per le donne che vorrebbero intraprendere questa strada cosa consigli?

Determinazione e consapevolezza. La passione non credo sia qualcosa che si possa costruire, se non c’è, non c’è. E se non c’è, rincorrere qualcosa solo per la “fama” è totalmente inutile ma anche frustrante…

Un regalo che ti piacerebbe ricevere in questo momento?

La sicurezza che tutto ciò che sogno si avveri…

Cos’è il successo?

La pace con se stessi e con gli altri, sentirsi ammirati e ammirarsi, pur restando autocritici. Riuscire ad essere un leader, e sapersi mettere in discussione. Questo mi fa pensare “lui è un uomo di successo”…

Ultima domanda. Il senso della vita?

Scoprire e migliorare, nel proprio piccolo, tutto il possibile.