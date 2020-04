Piacenza Trema: Terremoto, nel Piacentino sisma di magnitudo 4.2

Spread the love











Come riportato sul fatto quotidiano il sisma si è verificato alle 11:42 di giovedì mattina, ed è stata avvertita in diverse parti dell’Emilia Romagna e della Lombardia, inclusa Milano, fino alla Liguria, con segnalazioni anche da Genova. L’Ingv – Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – sul suo sito stima una magnitudo di 4.2 e individua l’epicentro 6 km a sud-est di Cerignale, nella provincia piacentina. Nel corso della mattina il terremoto è stato seguito da altre scosse, quattro in totale. L’ultima alle 13.15, registrata a una profondità di 8 km.

“È stato come un’esplosione, come una cannonata – racconta Massimo Castelli, sindaco di Cerignale, Ma fortunatamente stiamo tutti bene”. A parte alcuni cornicioni caduti, non ci sono feriti né crolli. “Al momento non abbiamo segnalazioni di danni. Stiamo facendo tutte le verifiche”. Dice Rita Nicolini, direttrice dell’agenzia regionale di Protezione civile nell’Emilia-Romagna. Un evento “Breve, ma piuttosto intenso”, dice Nicolini che è in contatto con i tecnici. La scossa è stata registrata a una profondità di 3 km ed è stata preceduta nei giorni scorsi da altre due scosse di magnitudo 1.7 e 1.9, oltre a quella di ieri sera alle 22 di 3.5, ma ” non c’è nessuna sequenza sismica in corso” dice Salvatore Stramondo, direttore dell’Osservatorio nazionale Terremoti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

fonte:_fattoquotidiano.it