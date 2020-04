Spread the love











Visualizzazione di ciò che COVID-19 fa al tuo corpo

Visualizza la versione ad alta risoluzione di questa infografica facendo clic qui

Ormai, i ricercatori e gli esperti di salute hanno acquisito una migliore comprensione della gamma di sintomi causati da COVID-19, che includono febbre, tosse secca e, naturalmente, la pericolosa infiammazione del sistema respiratorio. Molti di noi sanno che COVID-19 può essere molto più grave di un’influenza tipica, ma meno noti sono i meccanismi alla base di come il virus provoca la polmonite nelle sue vittime.

L’illustrazione informativa di oggi, del designer scientifico e animatore Avesta Rastan , illustra in dettaglio gli effetti che COVID-19 ha sui nostri polmoni, da casi moderati a gravi.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la maggior parte delle persone che contraggono COVID-19 presenta solo lievi sintomi simil-influenzali. Occasionalmente, tuttavia, l’infezione può precipitare in un grave caso di polmonite che può essere letale, specialmente per le persone anziane e quelle con condizioni mediche di base.

Ecco cosa fa COVID-19 al tuo corpo.

Infezione

Il virus, ufficialmente chiamato SARS-CoV-2, entra nel corpo, generalmente attraverso la bocca o il naso. Da lì, il virus si fa strada nelle sacche d’aria all’interno dei polmoni, note come alveoli.

Una volta negli alveoli, il virus usa le sue peculiari proteine ​​a punta per “dirottare” le cellule. La programmazione genetica primaria di qualsiasi virus è fare copie di se stesso e COVID-19 non fa eccezione. Una volta che l’RNA del virus è entrato in una cellula, vengono fatte nuove copie e la cellula viene uccisa nel processo, rilasciando nuovi virus per infettare le cellule vicine dell’alveolo.

Questo processo può verificarsi inizialmente senza che una persona sia a conoscenza dell’infezione, che è uno dei motivi per cui COVID-19 è stato in grado di diffondersi in modo così efficace.

Risposta immunitaria

Il processo di dirottamento delle cellule per la riproduzione provoca infiammazione nei polmoni, che provoca una risposta immunitaria. Man mano che questo processo si svolge, il liquido inizia ad accumularsi negli alveoli, provocando una tosse secca e rendendo difficile la respirazione.

Per l’80-85% delle persone infette da COVID-19, questi sintomi seguiranno il loro corso come farebbero con un caso di influenza.

Sintomi gravi

Nel 15-20% dei casi, la risposta del sistema immunitario all’infiammazione nei polmoni può causare una cosiddetta “tempesta di citochine” . Questa risposta in fuga può causare più danni alle cellule del corpo che al virus che sta cercando di sconfiggere, e si ritiene che sia la ragione principale del perché le condizioni di individui giovani, altrimenti sani, possono deteriorarsi rapidamente.

Se abbastanza alveoli collassano, un paziente deve essere posizionato su un ventilatore per l’assistenza respiratoria. Sia la sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) sia l’edema polmonare ad alta quota (HAPE) sono stati studiati come cause.

In questa fase, il tensioattivo che aiuta a prevenire il collasso degli alveoli è stato diluito e il fluido contenente detriti cellulari sta compromettendo il processo di scambio di gas che fornisce ossigeno al nostro flusso sanguigno.

Nei casi più gravi, la sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) si verifica quando il fluido ricco di proteine ​​dai polmoni entra nel flusso sanguigno, causando shock settico e insufficienza multiorgano. Questa è spesso la causa della morte per le persone che hanno ceduto a un’infezione da COVID-19.

La migliore protezione

Per fortuna, COVID-19 non è una condanna a morte per la maggior parte delle persone che vengono infettate, ma i sintomi sopra descritti non sono piacevoli. Fino a quando non viene sviluppato un vaccino , la miglior difesa consiste nell’evitare del tutto l’infezione attraverso il lavaggio frequente e accurato delle mani e l’ allontanamento fisico come raccomandato dalle autorità sanitarie.