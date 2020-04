Roberto Bolle, la festa della danza si boom di ascolti sul web

Spread the love











Non solo pliés e grand fouetté, ma esercizi per tutti gli appassionati di ogni tipo di danza. Anche Roberto Bolle trasferisce online il suo ormai collaudato festival della danza, regalando lezioni gratis su Instagram attraverso il canale dedicato @ondance. Ogni giorno è infatti possibile seguire in diretta classi di varie discipline, dal pilates allo yoga, dalla danza moderna a ovviamente il classico, per cui sono previste sessioni di ogni livello, dai principianti ai più avanzati fino ai non meglio specificati “per tutti”.

Neanche serve dirlo, tutte le lezioni sono tenute da insegnanti top come Matteo De Stefano che insegna Swing e Andre Piermattei per il balletto. Il programma dei corsi viene pubblicato settimanalmente e le lezioni restano su YouTube in modo che chiunque possa recuperarle anche in diversi orari.

OnDance è nato nel 2018, ideato e realizzato dall’étoile Roberto Bolle come un festival diffuso per la città di Milano con esibizioni, happening, flash mob, incontri per una settimana di cultura sulla danza, in ogni sua manifestazione. Bolle, anche lui ovviamente bloccato dalla quarantena, ha trasferito online lo spirito della sua iniziativa. Ed è in buona compagnia: anche il celebre teatro Bolshoi è andato sul web in questo giorni con le video-lezioni “Dance with Bolshoi” pubblicate su Youtube e Instagram per permettere ai ballerini professionisti ma anche agli appassionati di seguire i corsi di danza classica, tenuti dai grandi danzatori del celebre teatro russo.