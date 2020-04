Spread the love











MERCI MAMAN LANCIA LA SUA COLLEZIONE DI FIORI DELLA NASCITA

Il marchio di gioielli personalizzati Merci Maman è pronto a lanciare la sua collezione di Fiori della Nascita, giusto in tempo per la primavera.

La nuova capsule collection sarà caratterizzata da 3 collane, tutte con 12 opzioni di fiori della nascita, oltre che alla possibilità di acquistare un pendente da solo.

Come le Pietre della Nascita, ogni mese ha un suo fiore, ad esempio, il fiore di maggio è la Peonia, simbolo di amore e affetto.

Le recenti tendenze hanno dimostrato che i gioielli con i fiori stanno diventando sempre più popolari, come possiamo vedere su Etsy che nelle ultime settimane ha registrato un aumento del 69% nelle ricerche.

In ogni ordine verrà inviata una cartolina con il significato del fiore ed un piccolo pacchetto di semi di fiori selvatici in confezione biodegradabile, per il cliente da piantare per aiutare a salvaguardare le api

Claire Roqueplo, responsabile del brand, ha dichiarato: “Con questa collezione abbiamo voluto rimanere fedeli ai nostri valori fondamentali, mantenendo sempre la famiglia e la maternità al centro del nostro brand. Ogni fiore è unico, ma tutti hanno lo stesso scopo. Come con la maternità, tutte abbiamo lo stesso compito – guidare, sostenere e amare – ma ognuno di noi ha un suo percorso individuale, con punti di forza e radici proprie”.

I prezzi partono da €79 per la collana Piccola Fiore della Nascita, e sono disponibili sul nostro sito per l’acquisto dal 16 aprile: www.mercimamanboutique.com