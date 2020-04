Spread the love











Donald Trump sospende i finanziamenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo annuncia il presidnete Usa criticando duramente l’Organizzazione che ha “fallito nell’ottenere tempestive informazioni sul coronavirus”.

I finanziamenti americani all’Oms saranno sospesi mentre l’amministrazione conduce un esame su come l’Organizzazione ha gestito il coronavirus, spiega Trump mettendo in evidenza che i contribuenti americani versano all’Oms fra i 400 e i 500 milioni di dollari l’anno. La Cina contribuisce con circa 40 milioni, aggiunge Trump precisando che gli Stati Uniti “nutrono forti dubbi sul fatto che la generosità americana sia stata messa a buon uso”.

Il presidente americano ha accusato l’Oms di “seria cattiva gestione e insabbiamento” della crisi, reclamando che venga inchiodata alle sue responsabilità. Il capo della Casa Bianca ha dunque indicato come “le altre nazioni che hanno seguito le linee guida dell’Oms, lasciando le loro frontiere aperte alla Cina, abbiano contribuito a far accelerare la pandemia nel mondo”. La decisione di non chiudere le frontiere, ha insistito il tycoon, rappresenta “una delle più grandi tragedie e mancate opportunità fin dai primi giorni” della crisi.