Coronavirus: in 24 ore 566 decessi, 962 guariti

Spread the love











Sono 21.645 le vittime in Italia da Covid-19 da inizio emergenza: 566 nelle ultime 24 ore. E’ il dato fornito in conferenza stampa dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Da ieri ci sono 962 persone guarite in più. Da inizio crisi i guariti sono 38.092. I positivi al coronavirus oggi in Italia sono 105.418, 1.127 in più rispetto a ieri. “Nelle terapie intensive sono attualmente ricoverati 3.079 pazienti, 107 in meno rispetto a ieri”. Dei 105.418 attualmente positivi, Borrelli ha specificato, 27.643 sono ricoverati con sintomi, 3.079 in terapia intensiva e 74.696 si trovano in isolamento domiciliare.