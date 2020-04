Chiara Nasti la fashion blogger: polemiche per la storia dell’asino che paga tutto

Spread the love











Chiara Nasti la fashion blogger è finita al centro di una polemica per aver pubblicato una foto con una frase che ha portato il web ad attaccarla. Nella foto la ragazza era alla guida di una Jaguar con la didascalia scritta con una citazione di Zsa Zsa Gábor: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti )“

Alcuni utenti del web infatti si sono piuttosto indignati, sottolineando la mancanza di rispetto nei confronti di suo padre e ancora. Chiara Nasti ha deciso di intervenire e difendersi replicando a tono e chiudendo con: “È stato un accanimento inutile”