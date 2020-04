ATS Milano: curve epidemiologiche tendenza a rallentare, De Micheli ma ad aprile in 60-70 mila con sintomi influenzali

Spread the love











Il direttore: «Sono prudente e scettico rispetto a una ripresa generalizzata a maggio. Qualcosa si potrà aprire ma dopo il lavoro bisogna tornare a casa. Chi ha dei sintomi non deve uscire»

MILANO. La curva dei contagi a Milano e in Lombardia scende ma ancora lentamente. I numeri lo stanno a dimostrare. I positivi al Covid-19 in regione sono diventati 61 mila 326, rispetto a lunedì sono 1012 in più. In linea col giorno prima che erano stati 1062 in più. I decessi sono diventati 11 mila 142, rispetto a lunedì 281 in più. In linea anche la provincia di Milano, 189 casi in più che sono diventati 14 mila 350. E Milano città dove ci sono 57 nuovi casi che portano i contagi a 5 mila 914. Una spiegazione dell’andamento dei contagi prova a darla il dottor Vittorio De Micheli, epidemiologo e direttore dell’Ats Città Metropolitana di Milano: «Stanno emergendo casi che non sapevamo. E stiamo facendo anche più tamponi, soprattutto nelle case di riposo. Probabilmente la curva dei contagi è diventata orizzontale da quando c’è stata meno pressione sui pronto soccorso».

Ma quanti siano davvero i contagiati a Milano e in Lombardia non lo sa nessuno. Un buon parametro lo suggerisce il direttore dell’Ats: «Attraverso i medici di base c’è un sistema di sorveglianza sull’andamento della normale influenza. Lo abbiamo tenuto attivo anche ad aprile quando normalmente lo fermavamo a marzo. Da alcune settimane riscontriamo 6 o 7 casi sul campione di 1000 che controlliamo. Facendo una proiezione siamo nell’ordine dei 60 – 70 mila casi in Lombardia. Sono tutti casi leggeri di persone che hanno i sintomi del Covid-19 ma non hanno necessità di essere ricoverati. Tutti i tamponi a campione per il Coronavirus che abbiamo effettuato su questi casi hanno dato esito positivo. Alla fine di settimana scorsa solo a Milano c’erano 15 mila contagiati e 12 mila casi sospetti. Diciamo che ci troviamo di fronte a un contagio che è 5 o 10 volte tanto i casi che conosciamo. Ma sarebbe anche una buona notizia se tutti hanno sintomi lievi, c’è da sperare che siano diventati anche immuni».

Il contagio oramai viaggia casa per casa, appartamento per appartamento. L’ultima paura sono i focolai domestici, ma il direttore dell’Ats smonta quello che sembra un luogo comune e propone quella che è l’unica strada per limitare i contagi: «La famiglia è fin dall’inizio il luogo di trasmissione del contagio. Basta pensare al paziente 1 di Codogno che prima ha contagiato la moglie e poi gli amici. I casi in famiglia sono tantissimi. Per limitare i contagi ci vorrebbe almeno una camera separata o un bagno in più. Saranno i medici di famiglia a segnalarlo ma la soluzione, dove non fosse possibile garantire le necessarie misure di sicurezza, sono le strutture come l’Hotel Michelangelo di Milano che ha ancora due terzi delle camere libere. Non piace a nessuno non rimanere nella propria abitazione, ma i sintomatici devono rimanere isolati per evitare i contagi. L’effetto delle misure di contenimento adottate fino ad oggi ha funzionato».

Dire quando finirà non lo sa nessuno. Si continuano a fare i tamponi. Il test sierologico studiato in Lombardia dovrebbe essere presto pronto. Servirà soprattutto ad avere un’idea di come si è diffuso il virus. La miglior medicina rimane l’autoisolamento ed uscire il meno possibile, solo se necessario. Pensare che dal 4 maggio tutto torni come prima è un’illusione per il professor Vittorio De Micheli, direttore dell’Ats Città Metropolitana di Milano: «Considerando l’andamento attuale la curva dei contagi sarà prossima allo zero attorno a metà maggio. Io sono molto prudente e scettico rispetto ad una ripresa generalizzata. Bisogna continuare a tenere bassa la possibilità di contagio. Se qualcuno si deve muovere vuol dire che molti altri devono continuare a stare a casa. Esce solo chi non ha sintomi e ci vogliono controlli e misure di contenimento anche sul luogo di lavoro. Se uno esce di casa per andare a lavorare e poi torna a casa, qualcosa si può fare. Ma non si può pensare che uno vada al bar a fare colazione prima di andare al lavoro o che dopo vada a bere l’aperitivo e poi al ristorante o al cinema. Dobbiamo abituarci ad una socialità diversa da prima».