Voglia di un super drink? Arriva la ricetta per preparare il tipico “Dimondi”

20 ml succo di limone fresco

10 ml succo di mandarino fresco

20 ml sciroppo di caldarroste e miele 50 ml whisky Bowmore 8yo20 ml succo di limone fresco10 ml succo di mandarino fresco20 ml sciroppo di caldarroste e miele Bicchiere: coppetta

Garnish: Twist di limone

Decorazione: caldarrosta PREPARAZIONE:

Shakerare tutti gli ingredienti in uno shaker colmo di ghiaccio e filtrare in una coppetta cocktail precedentemente raffreddata. Decorare con una caldarrosta. Per lo sciroppo sciogliere 2 cucchiai di miele in 250 ml di sciroppo di zucchero, frullarvi 2-3 caldarroste con un minipimer e filtrare il tutto con una sacca tipo “superbag” o un filtro in tessuto. ISPIRAZIONE:

“Dimondi” in dialetto bolognese significa ‘moltissimo’ e si usa per raccontare qualcosa di grande, come questo drink, che ha il sapore e il profumo delle immancabili caldarroste che si possono trovare e gustare d’inverno sotto i portici di Bologna.