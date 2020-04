Regione Veneto presenta il suo lockdown soft equilibrio delicato tra virus e situazione economica

Spread the love











Il governatore del Veneto Luca Zaia presenta il suo lockdown soft, in precario equilibrio tra ciò che non era consentito e che ora lo è. Abolisce i 200 metri di distanza massima dalla propria abitazione per sgranchirsi le gambe ma introduce il concetto di “pertinenza”. Consente le grigliate del 25 aprile e del 1 maggio ma soltanto nelle proprietà private e con i familiari. E le librerie? Aperte solo due giorni a settimana. Con un unico grande obbligo di massa: quello di uscire di casa con mascherine e guanti o, in alternativa, con il gel disinfettante.

Il nuovo documento entrerà in vigore il 14 aprile e durerà fino al 3 maggio. “Quanto sono preoccupato da zero a dieci? Otto. Questa è una fase di transizione ma è indispensabile non abbassare la guardia, l’emergenza non è finita”, ha detto il governatore leghista mostrando un cartello con indicati a caratteri cubitali i numeri dell’emergenza in Veneto: 1427 ricoverati (di cui 245 in terapia intensiva) e 779 morti. “Tra una settimana vedremo se questi numeri saranno cresciuti o meno. Per farcela è indispensabile il buon senso di tutti noi”.