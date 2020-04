Lombardia: 1.262 nuovi casi. Aumentano i morti: +280

Spread the love











n Lombardia le persone positive al coronavirus sono 60314 con un aumento di 1262. Ieri c’era stato un aumento di 1.460 casi ma oggi sono stati processati circa 4000 tamponi in meno. I decessi sono 10.901, con un aumento di 280 mentre ieri era stato di 110. I ricoveri sono arrivati a 12028, con un aumento di 58, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 1143, con un calo di 33. Sono dati “non molto soddisfacenti” dice l’assessore regionale al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. “Una linea di tendenza stabile, ma che non scende sulle città, soprattutto Milano”, ha commentato Gallera. A Milano, città e provincia, il dato cresce, con +481 casi. Il dato sulla città è di +296 casi”. In Lombardia, ha aggiunto Gallera, nelle ultime 24 ore sono state dimesse 956 persone, per un totale di 36.242 dimissioni dall’inizio dell’emergenza. Più in generale, ha commentato l’assessore, il quadro che emerge conferma “una tendenza stabile”, ma “non una diminuzione radicale”, soprattutto “a Milano”. “La mobilità in Lombardia nella domenica di Pasqua è stata del 25%. Un dato perfettamente in linea con le altre domeniche. Con questa domenica probabilmente si è chiuso in trend di salita”. Lo ha detto il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, nel corso della quotidiana conferenza stampa sulla situazione dell’emergenza Coronavirus