Grande Fratello Vip, Sossio Aruta non risparmia nessuno sopratutto su Paolo, Licia e Teresanna

Come riportato su Caming soon Non si placano le polemiche tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo lo scontro di fuoco tra Antonio Zequila e Patrick Pugliese, l’ex cavaliere del trono over, Sossio Aruta, ha attaccato diversi suoi compagni d’avventura nel corso di una diretta Instagram.

“Il Gf Vip, così come altri reality, sono seguiti soprattutto dai giovani – ha dichiarato Sossio parlando della vincitrice della quarta edizione, Paola Di Benedetto – Paola è la fidanzata di un cantante molto famoso che ha molti followers. Poi, per la finale le ha dedicato una canzone bellissima e insomma, storia perfetta, tutti e due giovani, belli, spensierati e famosi… Lui cantante, lei Madre Natura di Ciao Darwin. Credo che questi motivi abbiano fatto la differenza.”

“Sono stato calunniato da questa donna – ha proseguito il campano riferendosi a Teresanna Pugliese – mi ha dato del cafone, del cane, del tamarro. Mi ha declassato atteggiandosi alla fighettina di turno. Lei non sa parlare, sa solo urlare. Signorini ogni qual volta le faceva i complimenti per il look e la faceva alzare, lei era convinta che lo facesse perché era bella. Invece, siccome non c’erano argomenti su di lei, l’unico modo per far sapere che ci fosse anche lei al Gf Vip era farla alzare ed esibire quei vestiti da tamarra con quegli stivaletti rosa veramente inguardabili. L’unica volta in cui si è parlato di lei in puntata è stato quando ha litigato con me. “