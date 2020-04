Coronavirus, superati i 20mila morti e calano ancora le persone in terapia intensiva

Spread the love











Tornano a salire i decessi: oggi sono stati 566. Torna a crescere quello delle persone ricoverate con sintomi. L’incremento dei contagi è stato 1363 (ieri erano stati 1984)

Il coronavirus in Italia ha ucciso più di 20mila persone, una soglia drammatica superata solo dagli Stati Uniti. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 566 persone, arrivando a un totale di decessi 20.465.

I dati comunicati dalla Protezione Civile in questo lunedì di Pasquetta purtroppo non sono buoni come quelli di Pasqua. Oltre al dato delle vittime, che purtroppo torna a salire dopo essere stato ieri pari a 431 morti, torna a crescere anche quello delle persone ricoverate con sintomi (28.023, 176 più di ieri).