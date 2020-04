Coronavirus, Su Milano droni di sorveglianza far rispettare l’ordine 10 mila controlli e 487 persone

Spread the love











Poco più di 10 mila controlli – 10.319 per la precisione – le persone controllate ieri, nel giorno di Pasqua, dalle forze dell’ordine in provincia di Milano: di queste 487 sono state sanzionate per aver violato le disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus.

Sono 70 le pattuglie della polizia locale che oggi, a Pasquetta, sono in giro per Milano per controllare il rispetto delle ordinanze anti-coronavirus. E poi agenti in moto e in bicicletta nei parchi, dove sono in azione anche i droni per il controllo dall’alto. A mostrarne il funzionamento, nel quotidiano video sui social, il sindaco di Milano Beppe Sala con il comandante dei vigili Marco Ciacci, che spiega: “Gente in giro ce n’è, ma sono quasi tutti in regola, sono persone che si muovono per lavoro e per assicurare i servizi”. Durante il weekend la polizia locale ha effettuato 2.171 controlli, di questi 254 quelli effettuati tra venerdì e domenica all’interno di aree verdi e parchi. Sono stati invece 1.765 i controlli sulle principali vie di accesso e di uscita della città e 152 quelli effettuati in supermercati, ipermercati e mercati comunali coperti. Dalla fine di febbraio ad oggi sono oltre 20mila i controlli effettuati dalla polizia locale per verificare l’ottemperanza alle varie disposizioni contenute nei decreti e nelle ordinanze, a cui ne sono conseguite circa 140 sanzioni.