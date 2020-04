Chi è Maria Pagliaro, vita privata , età, professione, moda e molte altro per chi ne vuole sapere di più

Spread the love











Maria Pagliaro nasce a Napoli il 06 febbraio 1995, sotto il segno dell’acquario. Nella sua vita si è diplomatica presso il liceo scientifico biomedico di Rho (MI), attuale città di residenza. Maria ha deciso di diplomarsi e poi iniziare il suo percorso lavorativo all’interno dei supermercati, iniziando come semplice cassiera e intraprendendo poi un percorso formativo per divenirne responsabile. Maria è alta 160 cm,pesa 52kg ed ha i classici colori scuri mediterranei. Lei dedica il suo tempo a fare shooting fotografici con fotografi amatoriali e non, sempre incastrando tale impegno con il suo lavoro.

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Sono molto felice dei miei traguardi. Ho iniziato da piccola a partecipare a piccole sfilate e poi a qualche shooting fotografico. Ho smesso per molto tempo e ho ripreso un anno fa ad organizzare shooting fotografici con fotografi amatoriali e non. Ho ricominciato per divertimento, ora è praticamente un secondo lavoro che mi appassiona moltissimo; sono molto orgogliosa del lavoro che ho fatto con i fotografi con cui cui ho scattato, i risultati mi hanno reso più sicura di me, la mia autostima si è sollevata finalmente. Ai miei fotografi devo tanto. Vorrei invece soffermarmi un momento sul mio primo lavoro. Il supermercato. Al momento sono “al fronte”. Purtroppo con i miei occhi vedo la paura, vedo l’agitazione, vedo il terrore. Vorrei solo far comprendere ai cittadini, che noi non vi abbandoneremo. Noi saremo sempre lì ad aiutare e supportare il nostro paese.

Mi troverete sempre a lavoro col sorriso, nonostante tutto. Teniamo duro. Possiamo farcela. Tornerà la nostra vita, torneremo ad abbracciarci, torneremo a sorriderci, torneremo ad uscire. Ma ora è importante resistere e avere pazienza.



Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

Beh, che dire dell’amore. Non ho avuto delle belle esperienze in amore, sono sempre rimasta delusa dalle relazioni in cui ho provato a credere. L’amore più importante della mia vita è quello che provo per mio fratello, affiancato a quello che ho imparato a provare per me. I miei amici e la mia famiglia sono l’amore vero. Al momento sono sola, ma in realtà sto molto meglio così.

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Sicuramente vi mostrerò ancora degli shooting fotografici, né organizzerò molti. Poi chi vivrà vedrà. Valuterò le varie opportunità e cercherò di crescere in questo ambito che mi appassiona molto.

Maria Pagliaro instagram Maria Pagliaro instagram Maria Pagliaro instagram Maria Pagliaro Maria Pagliaro immagini Maria Pagliaro foto

COME sei nella vita privata?

Nella vita privata sono un carattere estroverso, amo dire ciò che penso senza farmi troppi problemi. Sono paziente, tranquilla e molto disponibile. Difetti ne ho molti: gelosia e testardaggine sono quelle che mi descrivono maggiormente.

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Vorrei che le persone capissero che tendenzialmente mi piace la tranquillità e adoro stare nel mio mondo con i miei impegni e le mie abitudini. Nessuno può cambiare la mia vita e il mio modo di essere.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

L’arrivo di mio fratello. Il giorno più bello di tutti. Ha migliorato la mia vita nonostante sia stato difficile accettarlo inizialmente. Ma crescendo è diventato il mio unico amore.

Sei favorevole e contraria alla chirurgia plastica?

Sono favorevole alla chirurgia plastica, ma non sono favorevole all’abuso di essa. È inutile abusarne, tendenzialmente il troppo storpia.

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Certo. La mia migliore amica, i miei amici, la mia famiglia. Sono sempre stati presenti per me, come lo sono e lo sarò sempre io per loro.

Un tuo sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è quello di girare il mondo. Vorrei vedere ogni cosa, ogni piccolo paesino del mondo.