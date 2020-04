Chi è Francesca Dei? vita privata, professione, la moda, instagram, altezza ed altro per conoscerla meglio

Spread the love











Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Al momento penso di essere ancora fin troppo giovane per trarre conclusioni sulla mia carriera o sulla mia vita, quest’anno vado verso i 20 anni : al momento continuerò a svolgere trasferte fotografiche dedicandomi specialmente verso l’estero, nel frattempo proseguirò gli studi universitari, per ora mi ritengo soddisfatta per come ho strutturato la mia vita quotidiana e spero anche il mio futuro.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

Nonostante io sia tanto giovane, penso che nessun essere umano possa vivere senza ; per me è un punto di riferimento, che mi incoraggia su ciò che faccio e mi supporta sulle scelte difficili, oltre a rendermi serena nella mia quotidianità.



Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Personalmente tendo a essere me stessa ma non nego che ho delle grandi ispiratrici anche se sono due opposti : la sensualità di Dita Von Teese, regista del burlesque, e l’aggressività di Dani Divine, una alt-model. Caratterialmente penso di rispecchiare entrambe le personalità, in base al progetto fotografico faccio uscire maggiormente una delle due parti, unendole al mio carattere ovviamente.



Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

A causa del Covid 19, per il momento sono a casa anch’io per non rischiare, mi dedico all’organizzazione dei miei futuri lavori fotografici e specialmente allo studio; dopo la quarantena avrò molti set e trasferte da recuperare con quelli nuovi in aggiunta e questo è il momento giusto per portarmi avanti con gli esami telematici.

COME sei nella vita privata?

Nella vita privata penso di essere una persona riservata e anche timida nonostante il mio lavoro ma davanti all’obiettivo cambio totalmente persona facendo uscire la mia estroversione; mi ritengo anche molto positiva, tant’è che in questo periodo nonostante le problematiche cerco sempre di mantenermi attiva e sperare che finisca tutto al più presto; sono molto curiosa, amo viaggiare e conoscere luoghi e cose nuove, a maggior ragione unisco spesso il mio lavoro con la visita di nuove città.

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Vicino a me sono circondata di persone che mi sostengono moltissimo, ma al momento stesso mi rendo conto che la società al di fuori tende ad avere dei pregiudizi sbagliati comportandosi con arroganza; ciò che consiglio io in generale, è di vivere tranquillamente e cercare di essere felici, senza cercare di rovinare quella degli altri.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

Sono molto legata a mia madre, mi ha insegnato moltissimo sulla vita e mi è sempre stata dietro su tutto ciò che facessi. Mi ha insegnato i valori dell’impegno e del sacrificio, che cerco di mantenere in quello che sto facendo.

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Dipende dalle situazioni: Sono a favore se si parla di interventi necessari come un difetto che porta un grande disagio a livello estetico, ma non sono favorevole all’esagerazione, bisogna anche imparare ad amarsi sotto tutti i punti di vista.

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Sì, e a loro devo moltissimo. avere persone sbagliate affianco porta a fare scelte sbagliate o comunque condizionano molto negativamente, ma per fortuna ora sono circondata da gente che mi ha aiutata molto sulle scelte e su come comportarmi in quei momenti.

Un tuo sogno nel cassetto?

Essere felice, non programmo moltissimo la mia vita perché da quel che ho imparato fino ad ora, essa è imprevedibile, si presentano davanti a noi occasioni diverse ogni giorno e sulle basi della nostra quotidianità sta a noi scegliere.

Per certo continuerò con la carriera da fotomodella perché mi rende davvero viva come persona, penso di aver trovato ciò che amo fare, e nel frattempo proseguirò gli studi, il futuro verrà da sè.