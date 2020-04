Nina Moric spara a zero sulle influencer dei prodotti di bellezza

Spread the love











Mentre sono partite le indagini su Luigi Mario Favoloso, Nina Moric stamattina parla del suo ex marito Fabrizio Corona, puntualizzando che non “stanno insieme”. La modella croata attraverso il suo profilo Instagram, con le stories, ha infatti comunicato ai suoi follower: “Non siamo assolutamente una coppia, siamo i ottimi rapporti per il bene di Carlos. Io sono felicemente single e a parte l’amore smisurato per mio figlio amo una persona follemente, quella persona sono io e mi ritengo fortunata perché quando io amo, amo con tutto il mio cuore.” Poi aggiunge:

“Sono difficile come persona però lo sono un pò tutti. Fabrizio non rientra nella categoria di quelli fortunati.” E poi riferendosi alle influencer che in questi giorni continuano a promuovere i prodotti di bellezza, chiosa: “Voglio anche aprire una polemica: voglio veramente che le influencer smettano di pubblicizzare prodotti di bellezza e di salute, dove guadagnano, perché la gente sta morendo di fame. Non vi vergognate? Io mi sono categoricamente rifiutata. Siete miserabili! Lavorate su voi stessi. Poi cucinate e ci mettete il caviale olè, ma va! Che tristezza umana!”