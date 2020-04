“FACCIO UN PAIO DI INCONTRI A SETTIMANA. ALTRIMENTI I MIEI FIGLI NON MANGIANO

Spread the love











“Faccio la escort da due anni e lavoro in un ristorante come lavapiatti. Ho chiesto anch’io i seicento euro all’Inps, non come prostituta ma per il mio lavoro regolare. Speriamo, perché non ho più un euro e devo mantenere due figli piccoli”. Katiuscia, escort milanese di 45 anni, a La Zanzara su Radio 24 racconta come sta vivendo nell’Italia del coronavirus: “Guadagno molti di più con la prostituzione, da lì vengono gli introiti maggiori. E purtroppo devo anche limitarmi, perché non ho tutto questo tempo a disposizione. Se potessi lavorare regolarmente con una partita iva come escort, lo farei volentieri”

Ma non stai lavorando via cam come fanno molte?: “Dove lo faccio? A casa ho i figli piccoli…”. Quando hai iniziato a fare la escort?: “Un paio di anni fa. Sono abbastanza nuova. Mi sono messa su Escort Advisor, il sito su cui mi appoggio prevalentemente. Ma la vocazione ce l’ho innata, il sesso mi è sempre piaciuto. Mi viene bene, nella mia vita mi è sempre piaciuto scopare tanto. Ho fatto della mia passione una professione, esattamente come voi alla radio”.

Nessuno ti ha mai costretto a fare la escort: “Assolutamente no. E’ stata una scelta molto ponderata. Ho conosciuto un po’ di ometti che si divertivano a passare la serata con me ed ho pensato che ho due figli da crescere e allora quasi quasi ne faccio un bel lavoro. E ci sono riuscita”. Cosa è scattato due anni fa?: “Pensavo di avere un matrimonio felice, come tante coppie che probabilmente stanno ascoltando, invece un bel giorno mio marito mi dice che non mi ama più e che si è innamorato di un’altra donna. Va via da casa, sparisce del tutto, non mi ha più dato un soldo. Mi ritrovo con due bambini piccolini da crescere, le spese, una casa, tutto quello che immaginate. Inizialmente cerco di andare avanti come le classiche donne che voi definite normali.

Quindi vado a lavorare, faccio i debiti, cerco di tirare avanti. Cerco di far crescere i miei figli nella maniera più decorosa, ma non è possibile. Frequento degli uomini, piccole avventure, qualche storia. Piaccio ai maschi. E ho pensato: perché allora non provo a guadagnarci con questa cosa?”.

Ma se potessi faresti un altro lavoro?: “In realtà no. Se potessi io farei solo quello come lavoro, voglio dire la verità. La prostituta. Avere la possibilità di farlo in maniera regolare, con annessi e connessi, lo farei molto volentieri. Considerando che io non posso dedicare il tempo che le mie colleghe dedicano a questo lavoro, io faccio sui 2000-2500 euro al mese”. E adesso?: “Con le cam non posso. Lo avrei anche fatto, ma ho due bambini per casa. Troppo complesso”.

