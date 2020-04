Spread the love











E’ accaduto all’Istituto Bassano Cremonesini di Pontevico. Contagiati 70 dipendenti, personale in servizio ridotto al 25 per cento

Ventidue donne disabili psichiche sono morte all’interno dell’Istituto Bassano Cremonesini di Pontevico, in provincia di Brescia, da quando è esplosa la pandemia di coronavirus. A confermarlo sono gli stessi dirigenti della struttura che ospita oltre trecento pazienti. Sono circa settanta i contagiati tra il personale che a un certo punto si è ridotto del 75 per cento. Il presidente dell’istituto, don Federico Pellegrini aveva lanciato un appello per chiedere i tamponi, mai effettuati, e denunciato l’emergenza per la mancanza di personale. “Devo constatare come si è arrivati al limite della possibilità di garantire un servizio adeguato alle nostre ospiti, per la mancata presenza di molto personale. Un servizio che sta collassando”, disse il sacerdote a fine marzo.