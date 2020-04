Coronavirus, Gallera:  Lombardia le persone positive al coronavirus sono 59052 con un aumento di 1460 casi. Ieri c’era stato un aumento di 1.544 casi.

Spread the love











Lombardia le persone positive al coronavirus sono 59052 con un aumento di 1460 casi. Ieri c’era stato un aumento di 1.544 casi. I decessi sono 10621, con una crescita di 110 mentre ieri c’erano stati 273 morti in più, un dato quindi “molto inferiore a quello di ieri e dopo tanti giorni c’è trend riduzione”, come ha detto l’assessore al Welfare di regione Lombardia Giulio Gallera. Calano i ricoveri che sono arrivati a 11969, con una riduzione di 57 posti mentre i ricoverati in intensiva sono 1176, con un aumento di 2. Ancora alti i dati del contagio a Milano e provincia: i casi accertati sono 13.682 con +412 (ieri 520): “un dato che non possiamo ancora considerare sotto controllo” ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, nella diretta facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

A Milano città i nuovi casi sono 193 (ieri 262 ) per un totale di 5.561. Forte calo dei nuovi contagi nella provincia di Bergamo: +51 (ieri 107) per un totale di 10.309. Qui, nella città simbolo dell’epidemia, fino ad appena 10 giorni fa si contavano oltre 300 nuovi casi al giorno. Resta invece alto quello di Brescia con +269 (totale 10.868), che risente, ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, della maggiore esecuzione di tamponi in alcuni cluster. Per il resto della regione, si rilevano quasi 100 nuovi casi a Como (99), 84 a Pavia, 75 a Mantova, 71 a Lodi, dove sono in leggero costante aumento, 64 a Monza, 63 a Cremona, 36 a Sondrio, alti rispetto ad un totale di ‘soli’ 720, 30 a Varese, 21 a Lecco. E’ “una pasqua diversa da tutte” e “non avremmo mai immaginato si potesse svolgere in questo modo”: lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel corso di una diretta su Facebook, spiegando che “come Regione nei prossimi giorni cercheremo di intervenire in maniera efficiente per risolvere alcuni problemi come la cassa integrazione e altri ancora”.

“Tutti insieme ce la faremo, stiamo uniti e dimostriamo che siamo una grande comunità che lavora insieme”, ha detto Fontana che ha ringraziato tutte le persone che stanno lavorando, dai medici alle forze dell’ordine a chi lavora nelle aziende e ha rivolto “un pensiero in modo particolare a tutte le famiglie che stanno soffrendo”. “Grazie a tutti voi lombardi che avete dimostrato in questa occasione una grande serietà e che avete accettato e rispettato queste regole che sono dure da subire, con queste belle giornate è veramente duro rimanere in casa, ma lo state facendo e lo farete e tutti insieme potremo dire che abbiamo sconfitto questo maledetto virus”. “Ieri c’è stato il 32% di mobilità in Regione Lombardia. Il confronto con le giornate di sabato, quando era il 30%, fa emergere un aumento del 2%. Nell’ultima settimana c’è stato un aumento del 2-3% sulla mobilità. Ci potrà essere nel dato chi è andato a fare la spesa per Pasqua ma è necessario rimanere in casa il più possibile. Domani è Pasquetta e anche domani ci saranno cene e pranzi: il pranzo e la cena lo dobbiamo fare solo nella nostra abitazione ed è bene non invitare amici e altre persone. Le persone si coprano naso e bocca, con mascherina o se non è disponibile una sciarpa o un foulard”. Così la Regione Lombardia in diretta fb, sul coronavirus. – See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-Gallera-Lombardia-6751df5b-3d78-4694-9293-c597b6db9200.html