Ambra Vitiello, foto, instagram, sportitalia, wikipedia età, miss italia e molto altre curiosità sulla show girl

Per farti conoscere meglio dai tuoi fan ci racconti in breve alcune tue tappe importanti della tua carriera?

Tra le Tappe Più Importanti della mia Carriera sicuramente ci sono: – Essere arrivata come Finalista a Miss Italia nel 2013 e da quel momento in poi mi si sono aperte le porte per le prime ospitate in Televisione Nazionale. Nel frattempo ho fatto molta gavetta nelle Trasmissioni Sportive ( Di Calcio ) nella mia Regione (Campania) iniziando come Showgirl per poi passare a Co-Conduttrice ed infine il mio esordio ad una Tv Nazionale cioè SportItalia , dove fino ad oggi per il Secondo Anno Co-Conduco al fianco di Michele Criscitiello . – L’ intervista a “S’è Fatta Notte “fatta da Maurizio Costanzo – La mia Partecipazione al Maurizio Costanzo Show – Essere stata per diversi anni la Ballerina di Osmani Garcia (Cantante Internazionale di Reggaeton )

Puoi anticiparci qualcosa sui tuoi prossimi progetti lavorativi?

Oltre ad essere Co-Conduttrice di SportItalia Mercato ogni Martedì sera alle 23.00 sul SportItalia ( 60 DTT ) , quando ovviamente questo brutto periodo finirá , finalmente si realizzeranno altri importanti traguardi per la mia Carriera che se non fosse stato per questo maledetto Virus , sarebbero già andati in porto e quindi per il momento sono solo rimandati a data da destinarsi . Purtroppo non posso spoilerarvi ancora niente riguardo a cosa si tratta nello specifico ma non vedo l’ora di tornare a lavorare appunto per svelarvi tutto!!!!! Quindi sono contenta perché sono in progress tanti bei progetti lavorativi 🙂

Hai il desiderio di una carriera nel mondo dello spettacolo? Se sì, cosa nello specifico?

Il mio Lavoro è la mia Passione e infatti sono felicissima che sono riuscita a fare della mia Passione, il mio Lavoro anche perché mi sono “fatta “da sola e quindi mi auguro che continuerò sempre a Lavorare come Conduttrice Tv, perché è proprio questo il sogno che avevo nel cassetto e che grazie a Dio si è concretizzato da qualche anno a questa parte ormai.

C’è un personaggio dello spettacolo con cui vorresti lavorare?

Certo. Ci sono tantissimi personaggi dello spettacolo con cui vorrei aver il piacere di Lavorarci …. però se dovessi sceglierne uno in assoluto così su due piedi, ti direi: Maria De Filippi. Per me sarebbe un’Onore lavorare in una delle sue Trasmissioni perché è una Donna troppo in gamba, completa, è una Donna giusta. Mi piace tanto il suo modo di far Tv. Per me lei rappresenta il Top. E poi anche perché, anche io proprio come Lei sono Laureata in Legge!!!!! 🙂

Quando conta per te la bellezza?

Per me la Bellezza conta sicuramente abbastanza perché si Sa che comunque nel mio mondo (dello Spettacolo intendo) é sicuramente il primo requisito che si deve possedere per lavorare … é il biglietto da visita. Però poi conta fino ad un certo punto, perché poi si deve dimostrare di avere anche tutti gli altri requisiti per far Carriera. Per me la sola Bellezza non basta!!!! Bisogna avere anche altre qualità come la Bravura, il Talento, il Carisma, bisogna studiare, impegnarsi così da essere sempre preparate…. insomma mi piace dimostrare nel mio caso: “Che oltre le Gambe c’è di più “;)

C’è un forte senso di autocritica per arrivare ad avere un fisico a questi livelli?

Sinceramente non sono mai stata autocritica finora con il mio corpo e con me stessa. Perché sono molto sicura di me stessa…sono in pace con me stessa, sto proprio bene con me stessa e sono in perfetta armonia con il mio corpo…. Insomma: Mi piaccio per come sono (esteticamente)!!!! Mi piace sicuramente però allo stesso tempo prendermi cura di me…. sono molto vanitosa!!!!

Per le donne che vorrebbero intraprendere questa strada cosa consigli?

Alle donne che vogliono intraprendere questa strada consiglio che devono farlo solo se hanno veramente una forte passione che arde dentro loro stesse (come nel mio caso insomma) perché per fare questo tipo di lavoro, che può sembrare molto semplice ma in realtà è molto complicato, veramente ci vuole tanta Passione tutti i giorni ed un forte Credo in ciò che si fa!!!!!

Un regalo che ti piacerebbe ricevere in questo momento?

In questo momento il Regalo che mi piacerebbe ricevere è sicuramente la LIBERTÀ di poter andare a MARE a fare un bel bagno!!!!! :)))

Cose il successo?

Per me, c’è un solo tipo di Successo: “Quello di fare della Propria Vita, ciò che si desidera!!!!! “

Ultima domanda il senso della vita?

Il senso della Vita? Per me L’ Ambizione da senso all’ Esistenza….E credo che la VITA è Creare sé Stessi.