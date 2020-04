Paola Mancini Architetto influencer di Pescara ecco per chi vuole sapere di più, professione, vita privata, studi, musica preferita

Spread the love











Tutto accade intorno a te all’improvviso.

[…] proprio vero la vita è strana, per certi versi un riesame continua, molte volte provo ad osservarla con tutte le mie forze da altri punti di vista, ma in realtà… ne esco sempre sconfitta, la vita, “la vita” accade, senza che ci dia tempo di analizzare, o metterla in prospettiva. Forse questa esplorazione, questa riflessione, in questo momento della mia esistenza, la ritengo importante, e persino necessaria. D’altra parte, come ho scoperto da alcune mie vecchie foto, i ricordi non significa soltanto sentire malinconici per qualcosa che svanisce come il tempo, ma guardare avanti e capire che c’è ancora molto da fare.

Senza dubbio, questa intervista è la più autentica, e interessante di Paola Mancini, Architetto influencer Pescarese, che ha fatto della suo corpo una ricerca interiore, che recita quella famosa frase dell’oracolo di Delfi: “diventa ciò che sei”. Una intervista che mette in evidenza l’uomo come simbolo, “diviso” di quella ricerca affannata attraverso il suo io, e molte volte attraverso un immagine, un foto, a cui sono ancorati i nostri momenti migliori, è sono proprio quei momenti aggiunge Pola che ci aiutano a capire chi siamo realmente.

La mia musica preferita

Come e’iniziata la tua carriera; che studi hai intrapreso?

Con la maturità classica mi iscrissi alla Facoltà di architettura di Pescara e mi laureai entro i termini col massimo dei voti 110/110. La mia tesi sperimentale sullo studio del porto di Ortona (ch), mio paese natio, ebbe un tale successo che la stessa università insieme alla regione Abruzzo ed al comune di Ortona mi organizzarono una mostra al Palazzo Farnese di Ortona. Diventai assistente del prof. Rosario Pavia, relatore della mia tesi nel dipartimento di urbanistica e feci vari convegni e seminari in varie città tra cui Napoli. Ebbi subito appena laureata un incarico pubblico per il restauro di un convento del XVI sec. è così iniziai la mia libera professione poiché seguirono altri incarichi da altri comuni della zona ed in più lavoravo nel privato progettando tra le vari cose centri commerciali edifici per uffici, palazzine residenziali, case unifamiliari, restauri di castelli e Tanto altro.

Paola Mancini Architetto Paola Mancini Pescara Architetto Pescara Architettura Pescara Paola Mancini Architetto Paola Mancini foto Paola Mancini immagini Paola Mancini facebook Paola Mancini instgram

Paola Mancini: normalità o follia ; cosa succede nella tua vita di tutti i giorni?

La mia vita e’ quella di una donna sposata che lavora quindi e’ prevalentemente routine Però avendo tanti altri interessi ed un carattere molto solare ed ottimista vivo un po’ alla giornata prendendomi il meglio che la vita mi da’; mi piace far si che tutto ciò che faccio, compreso il mio lavoro, sia puro divertimento . Non mi pesa niente, mi sveglio sempre col sorriso, mi do sempre da fare per me e per gli altri e sogno un mondo migliore e pieno di amore. La musica, l’arte la moda e lo sport sono la mia linfa vitale; il mio rifugio quando mi sento triste. Paola Mancini: Pertanto non conosco la distinzione tra normalità e follia; forse sono le due facce della stessa medaglia.

Cosa pensi del made in italy per quanto riguarda l’architettura?

dall’architettura romana ad oggi l’Italia vanta tra i più grandi esempi che hanno fatto la storia dell’architettura insieme ai più grandi architetti della storia.Attualmente la scuola di architettura italiana e’ la migliore al mondo; non esistono paesi al mondo che possono vantare esempi di grande architettura da un così largo lasso di tempo .

paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara paola mancini pescara

Qual è oggi secondo te la definizione di “Influencer ?

definizione di influencer per me racchiude la capacità di influenzare le scelte e di orientare i gusti delle persone.

Cosa rende una persona… “speciale”?

Cosa rende una persona speciale? La sua unicità ! Ognuno di noi e’ unico ed in quanto tale e’ speciale

Lei si ritiene Romantica?

certo mi ritengo romantica e sentimentale; ancora arrossisco se vengo volta di sorpresa ed ancora sogno che i miei sogni si realizzino,

Un regalo che le piacerebbe ricevere?

il regalo che mi piacerebbe ricevere e’ un brillante perché come disse la monroe “ un diamante e’ per sempre”

Moda e stravaganza cosa rappresentate per te l’abito?

Moda e stravaganza cosa rappresenta per me l’abito. L’abito mi deve valorizzare a prescindere dai dettami sella moda, quindi , deve rispecchiare il mio stile.

Quale messaggio vorrei comunicare ai miei fans? Quello di essere sempre se stessi , di comunicare con le proprie parole e pensieri evitando frasi fatte e copia incolla e soprattutto di far emerge il contenuto e non lasciarsi strumentalizzare dagli stereotipi.

Lei è molto seguita sui social: pensa di essere un’influencer?

Se penso di essere un influecer? A modo mio lo sono sempre stata soprattutto per le donne che mi hanno sempre copiato in tutto e per tutto.

Mens sana in corpore sano: quando è importante per lei mantenersi in forma?

Mens sana in corpore sano; non c è frase più azzeccata perché lo Sport e’ disciplina oltre che esercizio fisico; insegna ad essere determinati, costanti ed estremamente motivati nel conseguire un obiettivo.

Cos’è per lei la moda?

la moda per me e’ la proiezione di un trend del gusto e delle esigenze prevalenti in un determinato periodo tradotto in business.

Oggi guardandoti allo specchio come ti definisci?

Mi definisco “ senza tempo” ; del resto il tempo e’ una convenzione inventata dall’essere umano ed a me non piacciono ne’ le definizioni ne’ le convenzioni troppo limitanti per una mente aperta come la mia.

Quali sono le ragioni per cui una donna debba avvicinarsi alla Moda?

e’ meglio che non ci si avvicina se non vuole dissanguarsi visti i prezzi esagerati non congrui alla qualità offerta sia nei tagli sia nei tessuti. Farebbe bene a rispolverare gli abiti degli anni 80’90’ che ha nell’armadio o in quello della mamma… tanto il trend e’ quello.

Ultima domanda il senso della vita?

il senso della vita e’ la riproduzione ; mettere al mondo un figlio e’ quanto di meglio un uomo possa fare rendendosi ben presto conto che e’ L’ unico motivo per cui vale la pena lottare ogni giorno.