Milano Le forze dell’ordine ieri hanno controllato a Milano 18.497 persone e ne hanno sanzionate 660

MILANO, 11 APR – Le forze dell’ordine ieri hanno controllato a Milano 18.497 persone e ne hanno sanzionate 660 nell’ambito delle verifiche per il contenimento della diffusione del coronavirus. Sono state denunciate 4 persone: una per falsa attestazione o dichiarazione e tre per non aver osservato le disposizioni contro la diffusione del virus. Lo rende noto la Prefettura.

Sono stati anche controllati 3.936 esercizi commerciali e sono stati denunciati 29 titolari. (ANSA).