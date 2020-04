Spread the love











Poco prima delle 7.30 il fiume Seveso è nuovamente esondato nella zona Nord di Milano. Negli stessi quartieri colpiti una ventina di giorni fa, quando la città andò in tilt, ci sono dai 10 ai 20 centimetri d’acqua. Sul posto c’erano già i mezzi del Comune che stanno lavorando per il contenimento della situazione. In Corso di Porta Romana si è aperta una voragine larga sei metri per tre e profonda dodici metri