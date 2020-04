Coronavirus, trovato il bersaglio del remdesivir. Servirà per studiare farmaci più efficaci

Spread the love











La premessa è che si tratta di un passo avanti, ma non sappiamo quanto significativo. E quindi, piano con gli entusiasmi. Perché quello che – grazie al microscopio elettronico – lo studio cinese pubblicato su Science ha messo in luce è che un enzima polimerasi (nsp12), che è la componente centrale della replicazione del virus, sembra – lo studio ripete sembra – essere il target principale dell’antivirale remdesivir, già utilizzato per Ebola, e adesso in via sperimentale anche per questo Coronavirus, con risultati diversi e buoni in alcuni casi, tanto che è usato, come e insieme ad altre molecole, off label, cioè senza che quella contro Covid 19 sia la sua indicazione primaria.

Utile per studiare farmaci mirati

Lo studio, firmato dal team di Yan Gao, dell’Università Tsinghua di Pechino, sarà invece utile per studiare antivirali più mirati su Sars Cov 2, che ancora non ci sono. “Questo studio è importante perché dimostra il motivo per cui il remdesivir funzionicchia – ragiona Stefano Vella, professore alla Cattolica e già direttore del Centro di Salute globale dell’Istituto superiore di Sanità – ma non è ancora il farmaco veramente buono che aspettiamo. Ne aspettiamo uno che funzioni”.

Oltre Spike

Finora del virus SarsCoV2 era stata scoperta la struttura della sua principale arma, la proteina Spike, e della parte di quest’ultima chiamata Rbd, che si lega alla porta d’ingresso del virus nella cellula, il recettore Ace2. Con questo nuovo risultato adesso è nota anche la struttura dell’enzima che permette al nuovo coronavirus di duplicare il suo materiale genetico, l’Rna, e di moltiplicarsi.Questo studio è un passo avanti, perché mette le basi per poter mettere a punto farmaci antivirali che colpiscano il bersaglio.