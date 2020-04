Alfonso Signorini e Pupo durante l’ultima puntata del GF Vip: in fuorionda meglio che in scena

Spread the love











Alfonso Signorini e Pupo sono i protagonisti di un divertente fuorionda durante l’ultima puntata del GF Vip. Il reality è stato un successo anche grazie alla grande spontaneità e professionalità del suo conduttore. Nel corso della finale, dove ha trionfato Paola Di Benedetto, il presentatore e l’opinionista, da soli in studio, hanno commesso una gaffe.

Non si sono accorti infatti che la pubblicità era terminata e che era tornata la diretta. Quando le telecamere hanno inquadrato lo studio, entrambi erano stesi sul pavimento alla ricerca di qualcosa. Cosa è accaduto? A svelarlo, poco dopo, è stato lo stesso Signorini che ha raccontato di aver perso le perline del suo bracciale.

Aiutato da Pupo, il presentatore ha cercato di recuperare le perline, ma non si è accorto che lo stop pubblicitario era terminato. Il fuorionda al GF Vip ha divertito molto il pubblico che ha ritrovato Signorini e Pupo a quattro zampe sul pavimento anziché in postazione. “Ho sentito quel rumore improvviso di palline che cadevano, ho pensato ti fosse caduta la dentiera”, dice Pupo mentre cerca le perline. “Ma quale dentiera, questa me la segno”, replica Signorini, prima di accorgersi di essere in onda grazie alla segnalazione degli autori. “Ma come siamo in onda? – esclama -. Io stavo cercando le palline del mio rosario tibetano”.

Al di là di questa piccola gaffe, il Grande Fratello Vip è stato un successo per Alfonso Signorini. Il conduttore ha vinto una doppia sfida, guidando il reality dopo l’addio di Ilary Blasi e in una situazione difficile. “Dopo questa esperienza posso fare tutto – ha spiegato il conduttore all’Adnkronos -. Era la prima volta che un reality veniva affidato a un uomo e io ho cercato di dare al programma quella che era la mia ‘cifra’, sempre nel rispetto del programma ovviamente”.

“Ho alzato un po’ il tiro nella scelta del cast, del linguaggio e dei contenuti – ha confessato -. Non era scontato che il pubblico mi sarebbe venuto dietro e invece la gente non mi ha mai mollato, nonostante avessi una controprogrammazione molto forte e nonostante la doppia puntata. Non nascondo che fare due dirette alla settimana per due mesi e mezzo è stato molto faticoso”.