Un gesto simbolico che scuote L’Europa: sindaco di una piccola paese Abruzzese Finisce sul “THE WASHINGTON POST”

In Italia, i politici nazionalisti per anni hanno criticato l’Unione Europea, ma questa volta è stata l’establishment pro-UE a Roma a chiedersi se il blocco non stava superando uno dei suoi test più critici.

“Non c’è dubbio che se la nostra risposta non è forte e unificata, se l’Europa non riesce a elaborare una politica monetaria e finanziaria adeguata alla più grande sfida dalla seconda guerra mondiale, sicuramente non solo gli italiani ma i cittadini europei rimarranno profondamente delusi “, Ha dichiarato Conte in un’intervista alla BBC .

La frustrazione in Italia ha iniziato a crescere dopo che i paesi dell’UE il mese scorso sono stati lenti a venire in aiuto dell’Italia con forniture mediche. L’UE ha tardivamente intensificato i suoi sforzi, ma il risentimento è crollato mentre i leader litigavano su come sostenere le economie colpite dal blocco. Una riunione di giovedì dei ministri delle finanze dell’UE si è conclusa con un compromesso di $ 590 miliardi dopo giorni di amarezza, ma era chiaro che sarebbero proseguite discussioni difficili sui futuri cicli di soccorsi.

L’Italia, così come la Spagna, la Francia e diverse altre nazioni, avevano chiesto che il debito di nuova emissione fosse condiviso in tutto il blocco. Un’alternativa consisteva nell’estendere prestiti con condizioni difficili ai paesi più economicamente vulnerabili, simili agli aiuti alla Grecia durante la crisi finanziaria. I Paesi Bassi furono il principale avversario dell’Italia, sostenuti da Germania, Finlandia e altre nazioni ricche.

L’accordo – che deve ancora essere firmato dai leader nazionali – utilizzerà il fondo di salvataggio della zona euro per offrire fino a 262 miliardi di dollari in linee di credito ai paesi in difficoltà. In un cenno alle preoccupazioni dell’Italia, le richieste poste ai paesi che cercavano il denaro sarebbero state minime. Un ulteriore $ 109 miliardi andrebbero a sostegno di programmi per l’occupazione che mirano ad evitare licenziamenti. Altri programmi sosterrebbero le imprese in difficoltà e aiuterebbero a finanziare gli sforzi di soccorso medico. E l’accordo ha lasciato aperta la possibilità che i paesi della zona euro alla fine condividano i costi di finanziamento.

“Le obbligazioni europee sono state messe sul tavolo, le condizioni sul [fondo di salvataggio] sono state tenute fuori dal tavolo”, ha twittato il ministro delle finanze italiano Roberto Gualtieri dopo l’incontro, segnalando il sostegno italiano. Ancor prima che i colloqui economici diventassero testardi, il blocco era già sotto tiro per le sue lente mosse per affrontare la crisi sanitaria innescata dalla pandemia – sebbene su quel fronte avesse una logica un po ‘legittima, perché, fino ad ora, i paesi hanno ferocemente custodito il pubblico problemi di salute dalla supervisione a Bruxelles.

Per quanto riguarda le questioni economiche, non c’è modo di sfuggire alla colpa: sono al centro dell’UE, ma alti funzionari dell’UE si sono battuti l’uno contro l’altro mentre la disoccupazione è salita alle stelle da Lisbona a Helsinki.

I leader hanno suggerito, ottimisticamente, che ciò che sarebbe ricordato è il compromesso, non i combattimenti.

“Tutti possiamo ricordare la risposta alla crisi finanziaria dell’ultimo decennio, quando l’Europa ha fatto troppo poco, troppo tardi. Questa volta è diverso “, ha dichiarato il ministro delle finanze portoghese Mário Centeno, che ha guidato le discussioni.

“C’è la questione di cosa abbiamo bisogno per l’Europa, c’è questa domanda di rilevanza. Non si tratta di beneficenza “, ha dichiarato Janis Emmanouilidis, direttore degli studi presso il Centro politico europeo, un think tank con sede a Bruxelles.

Gli economisti non sono sicuri di quanta spesa potrebbe essere necessaria per far ripartire le economie in tutta Europa, anche se si aspettano che alla fine sarà tra i trilioni. Gli alti funzionari dell’UE hanno lanciato idee per aumentare il budget comune dell’UE di $ 1,6 trilioni nei prossimi anni per aiutare a combattere la crisi. E ciascuno dei 27 paesi dell’UE probabilmente dovrà indebitarsi profondamente per aiutare a sostenere cittadini e imprese devastati.

Il problema principale è come pagare per riavviare l’economia europea una volta che la pandemia si attenua. Gli economisti prevedono che l’economia collettiva dei 19 paesi che condividono la valuta euro si contrarrà di oltre il 10 percento quest’anno – molto peggio che al culmine della crisi finanziaria globale o della crisi dell’euro che seguì. La mano di un paziente affetto da covid-19 e la mano guantata di un membro dello staff medico sono mostrate nell’unità di terapia intensiva dell’Ospedale Circolo di Varese, in Italia. (Flavio Lo Scalzo / Reuters)

Durante la crisi dell’euro, l’Italia, la Spagna e la Grecia hanno affrontato profonde difficoltà finanziarie e hanno a lungo provato rabbia per il fatto che i paesi del nord Europa non erano disposti a consentire loro di mettere in comune il loro credito e prendere in prestito denaro collettivamente.

Questa volta, l’Italia e la Spagna hanno avuto la sventura per ora di essere colpite dal peggio dalla pandemia di coronavirus, il che significa che attraverso una crudele coincidenza, i paesi con alcune delle cicatrici più dolorose della crisi dell’euro hanno ora i bisogni economici più profondi. Non ci è voluto molto perché scoppiasse la vecchia rabbia.

In Italia, un sondaggio pubblicato dal quotidiano La Repubblica ha indicato che il 70% degli italiani afferma di avere poca o nessuna fiducia nell’UE In tutto il paese, i sindaci hanno tirato giù le bandiere dell’UE dagli edifici del municipio.