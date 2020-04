Oms: virus rallenta in Italia : Ora a spaventare è L’Africa

Spread the love











La scorsa settimana abbiamo assistito ad un benvenuto rallentamento dell’epidemia in Italia, Spagna, Germania e Francia”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing. Allo stesso tempo, ha detto, si assiste a un’accelerazione allarmante in altri Paesi, come in Africa”. “Alcuni Paesi stanno già pianificando la transizione dalle restrizioni” ma “eliminarle troppo rapidamente potrebbe portare a una ricaduta mortale” del coronavirus, ha avvertito Ghebreyesus, sottolineando che “la discesa può essere pericolosa quanto la salita se non gestita correttamente”.