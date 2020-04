Hart Island, “l’isola dei morti” di New York cimitero d’emergenza per le vittime del Coronavirus?

Spread the love











Lo aveva annunciato qualche giorno fa il sindaco Bill de Blasio: l’amministrazione della città duramente colpita dal Coronavirus e che ieri ha vissuto il giorno più buio dall’inizio della pandemia, stava valutando la possibilità di seppellire temporaneamente le vittime del contagio a Hart Island, una striscia di terra di poco più di un chilometro al largo del quartiere del Bronx. Il sindaco ha però assicurato durante una intervista televisiva alla rete NY1 che se un piano di emergenza del genere dovesse rendersi necessario, i corpi delle vittime di COVID-19 sarebbero stati seppelliti individualmente e non in fosse comuni, in modo da consentire alle famiglie di reclamare in seguito le spoglie del defunto. “Cercheremo di trattare ogni famiglia con dignità, rispetto, rispettando le volontà dei credenti”, ha dichiarato de Blasio alla CBS. L’isola di Hart ha in effetti una fama lugubre.

La prima funzione pubblica, negli anni Sessanta dell’Ottocento fu quella di campo di addestramento per l’esercito dell’Unione. Da allora, Hart Island è stata la sede di un campo di prigionia della guerra civile, di un manicomio, un sanatorio per la tubercolosi, un riformatorio per minorenni, un carcere, un centro di riabilitazione per tossicodipendenti ma anche il luogo storicamente deputato dalla città a seppellire in fosse comuni i derelitti. Dal 1980 circa 70 mila persone sono state sepolte in fosse comuni. Le ultime strutture abitate furono abbandonate nel 1977.

Melinda Hunt, direttrice di Hart Island Project, il gruppo no profit che ha prodotto un video che mostra detenuti in tute protettive collocare bare in una grande fossa scavata sull’isola, ha dichiarato al New York Post che 23 corpi sarebbero stati sepolti il 2 aprile. Hunt ha tuttavia ammesso di non sapere con certezza se si tratti di vittime di COVID, ma che recentemente si è avuto notizia di un considerevole aumento nele sepolture e il processo stesso sembra essere diventato più organizzato e sistematico: “Si tratta di un’operazione di sepoltura molto più ordinata di quanto non lo fosse fino a poco tempo fa”. Di solito ad Hart Island, una volta alla settimana i detenuti del carcere di Rikers Island seppelliscono in media 25 cadaveri.

Ma il numero ha iniziato ad aumentare a marzo con la diffusione del nuovo Coronavirus a New York, diventata l’epicentro della pandemia. E ora si stima che sull’isola vengano seppelliti una ventina dicorpi al giorno, cinque giorni la settimana. Si ritiene che il numero delle sepolture sia quadruplicato nella Grande Mela dall’inizio delladiffusione del Covid-19. Fino a martedì scorso tuttavia i funzionari del municipio confermavano: nessuna vittima di Coronavirus è stata sepolta a Hart Island. Lo stato di New York, come è noto, ha più casi di Coronavirus di qualsiasi paese al mondo. Per la precisione, secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, 161.807 con un incremento di oltre 10.000 nelle Ultime 24 ore. Negli stati uniti i contagiati sono 466.299, le vittime 16.686.