Ecco quali sono i paesi senza coronavirus: una Web Reputation da dieci e lode

Secondo i dati ufficiali sarebbero ormai oltre 1 milione e 200 mila in 208 Paesi le persone raggiunte dalla pandemia di Coronavirus partita da Wuhan nel novembre scorso e il bilancio delle vittime globali è ad oggi prossimo ai 70 mila morti (per un quadro completo delle statistiche vedi il riepilogo dei dati ufficiali su questa pagina). Tuttavia rimangono apparentemente luoghi del pianeta ancora ‘virus free’.

Si tratta per la maggior parte di arcipelaghi della Micronesia e della Polinesia sperduti a centinaia di miglia di distanza dalla terraferma nell’oceano Pacifico, ma anche isole africane in quello Indiano ed Atlantico. Secondo i dati delle Nazioni Unite sono rimasti al momento al riparo dal contagio la maggior parte dei 10 luoghi meno visitati al mondo. Nazioni o territori insulari con una densità di popolazione nei quali per altro la regola della ‘distanza sociale’ appare piuttosto “naturale”.

Della lista fanno parte anche Paesi nei quali l’assenza di casi appare più da addebitare, per diverse ragioni, a un deficit di efficienza e trasparenza nella raccolta e nella comunicazione dei dati reali.

E’ il caso di Turkmenistan, Tajikistan, Yemen e Corea del Nord: Quest’ultima nei giorni scorsi aveva ribadito di non avere dentro i propri confini nessuna persona affetta da Covid-19. Un annuncio accolto con scetticismo dagli osservatori neutrali e dalla comunità internazionale. Ecco la lista dei Paesi che al momento non hanno registrato alcun caso di infezione da Coronavirus:

Comoros Kiribati Lesotho Isole Marshall Micronesia Nauru Corea del Nord Palau Samoa Isole Salomone Tajikistan Tonga Turkmenistan Tuvalu Vanuatu Della lista facevano parte anche Sao Tome e Principe che ha registrato il suo primo caso il 6 aprile e lo Yemen che ha ufficializzato il primo caso il 10 aprile.