Coronavirus: in diretta il bilancio della Protezione civile

Tornano in leggera discesa i numeri dei nuovi contagi, oggi 3.951 contro i 4.204 di ieri. Variazioni minime si dirà. Ma comunque con il segno meno dopo due giorni di numeri in salita. Scendono anche i numeri degli attuali malati, oggi se ne aggiungono 1.396, mentre ieri erano 1.615. Ma si alleggerisce per il sesto giorno consecutivo e di molto il peso sulle terapie intensive, che in 24 ore contano 108 ricoverati in gravi condizioni in meno. In calo anche i ricoveri nei reparti ordinari (- 157 in un giorno). Scendono a 570 i decessi, 40 in meno rispetto a ieri, ma il totale è sempre più drammatico: 18.849 morti da inizio epidemia. Sale invece a 109 il numero dei medici vittime del Covid-19. Continuano a crescere a ritmo sostenuto i guariti. Oggi se ne contano altri 1.985, per un totale di oltre 30mila.

La giornata segna anche un record di tamponi, oltre 53mila in un giorno. Ma il trend è in crescita già da alcuni giorni e anche questo spiega il perché di una decrescita dei casi ancora così lenta.

“La curva ci mostra chiaramente una situazione di decrescita e questo è un segnale positivo. Ma non deve farci abbassare la guardia´, afferma il Presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Che ha poi rafforzato il concetto, spiegando che misure, anche in vista della fase 2 delle riaperture, `dovranno mantenere una scala nazionale, perché le zone del paese oggi ´bianche’ perché non hanno casi, se non siamo attenti da bianche possono diventare rapidamente `rosso intenso´. Ma per ora, è il senso dei numeri riportati nel bollettino epidemiologico dell’Istituto, le misure Hanno funzionato, soprattutto nelle regioni del Sud dove i numeri “sono contenuti e in calo”, mentre in Lombardia, ha aggiunto Brusaferro,“sono 1.822 i decessi nelle Rsa, un segnale allarmante”. L’età media dei morti per Covid-19 si conferma invece “di circa 80 anni, sono in maggioranza uomini e con più patologie”.

Anche se di poco si contano meno contagi in Lombardia, 1.246 contro i 1.388 di ieri. Ma quel che più conta è che si liberano altri 34 letti nelle terapie intensive sotto stress della regione.

In calo abbastanza marcato i nuovi casi in Piemonte, che scendono da 339 a 490.

Diminuiscono leggermente i nuovi contagi nel Lazio, erano 163, sono ora 154, con un trend di crescita che si mantiene intorno al 3,5%. In discesa da 46 a 35 i nuovi casi a Roma.

In leggero aumento i nuovi contagi in Campania e Puglia, ma con un trend decisamente inferiore a quello della settimana scorsa.

“Bisogna stare a casa ancora un po’ di tempo. Perché l’R con Zero, o indice di riproduzione della malattia, è ancora alto e non capisco da dove si sia generato tanto ottimismo”, è il messaggio pasquale di Walter Ricciardi, consulente per il ministero della Salute. “Questa -ha aggiunto- è una epidemia subdola perché basta una minima disattenzione per farla ripartire. E normalmente, nelle pandemie, la seconda ondata è ancora più violenta della prima». Un avviso a che stesse programmando gite pasquali che polizia di Stato e municipale sono pronte a stroncare con check point e multe salate.