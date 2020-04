Combattere il coronavirus, in stile Florida: questo negozio ti farà diventare una maschera di pelle di pitone

Spread the love











Il cacciatore di alligatori inizia a progettare e realizzare maschere con pelli di animali, pitone, alligatore e iguane, poiché la richiesta di indossare una maschera cresce con l’epidemia di coronavirus, 9 aprile 2020.

In tutta l’America, le persone producono maschere in coronavirus con qualsiasi cosa, dalle magliette e federe ai sacchetti per aspirapolvere.

Perché è in Florida, un ragazzo sta usando la pelle di pitone.

Brian Wood, proprietario di All American Gator Products a Dania Beach, sta realizzando rivestimenti per maschere decorative dalla pelle del pitone birmano, le famigerate specie invasive che causano il caos nella vita selvaggia nativa delle Everglades.

“Le persone dovranno coprirsi il volto, e purtroppo la situazione potrebbe durare più a lungo di quanto immaginassimo”, ha dichiarato Wood, proprietario di All American Gator Products a Dania Beach. “Alcune persone vogliono fare una dichiarazione di moda anche durante questa pandemia, quindi voglio dare loro delle opzioni.”

La stessa pelle di pitone non fornisce protezione ma la sua progettazione di una maschera consente di inserire e rimuovere un filtro o un rivestimento. Ha detto che è in trattative con i fornitori di filtri e sta prendendo in considerazione l’uso di un panno perché i materiali di grado chirurgico sono scarsi e molto richiesti dai professionisti medici.

Ha detto che alcune maschere possono venire con un sistema di filtrazione come la maschera N95 , che blocca particelle aerodisperse molto piccole e attualmente è consigliato per l’uso solo da professionisti medici che trattano pazienti con COVID-19, la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus.

Maschera realizzata da un invasivo serpente di pitone della Florida nell’officina di Bob Wood a Dania, in Florida, l’8 aprile 2020. Sta sviluppando maschere protettive realizzate con pitone, alligatore e altre pelli mentre l’epidemia di coronavirus ha recentemente reso la maschera medica parte della nostra routine quotidiana. CHARLES TRAINOR JR CTRAINOR@MIAMIHERALD.COM

Le maschere in pitone saranno realizzate con fori incorniciati da anelli di metallo nero, argento o oro, che aggiungeranno un tocco di lusso agli oggetti, ha detto. Probabilmente saranno fissati con una fascia con una chiusura in VELCRO e arriveranno in diversi colori e finiture. Un morsetto metallico per il naso contribuirà a garantire una buona vestibilità, ha affermato Wood.

“I disegni sono ancora nelle prime fasi e voglio approfittare della fornitura che abbiamo qui non solo di pelle di pitone, ma anche di alligatori e coccodrilli”, ha affermato Wood, che ha anche un’attività di controllo dei parassiti specializzata in iguane invasive. I prezzi saranno “ragionevoli”, ha detto Wood: circa $ 20 a $ 40 per le pelli più il costo di produzione. La pelle di alligatore, “il diamante delle pelli”, sarebbe più costosa, ha aggiunto.

In linea con le recenti indicazioni dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, sempre più persone indossano maschere in ambienti pubblici. Sui social media, molte persone stanno facendo dichiarazioni di moda con rivestimenti colorati fatti a mano con stampe originali e persino ricami. YouTube, Facebook e altri social media pullulano di video fai-da-te su come realizzare maschere di stoffa, permettendo un po ‘di auto-espressione durante la pandemia.

Miami-Dade giovedì ha ordinato ai residenti della contea di indossare una maschera negli spazi pubblici , definendo una maschera come un “rivestimento che copre comodamente il viso e la bocca” e che è fissato con “legami o passanti per le orecchie”.

All’inizio della settimana, la città di Miami ha intensificato la battaglia per rallentare la diffusione della pandemia di COVID-19 quando i funzionari hanno imposto che tutti i negozi di alimentari, le farmacie e i minimarket indossino le facciate. La misura impone inoltre a tutti gli addetti alle consegne di indossare maschere, nonché a tutti gli operai edili nei cantieri.

Altre città in tutto il paese hanno emesso ordini simili, accendendo la domanda per una gamma completa di prodotti, dalle maschere di cotone fatte a mano di base vendute sul sito di e-commerce Etsy e su Amazon, ai rivestimenti per il viso in pelle, monogramma e ricoperti di pizzo offerti attraverso canali online e social media.

Ci sono persino knockoff di designer, come una maschera monogramma Louis Vuitton che è circolata su Instagram. L’influencer russo auto-descritto Tair Marassulov ha posato fuori da un negozio Louis Vuitton a Parigi indossando quella che sembra essere una maschera di pelle con l’iconico monogramma della casa di lusso francese, insieme a una giacca monogramma.

La compagnia ha confermato che la maschera nel selfie di Marassulov non è un prodotto legittimo di Louis Vuitton. All’inizio di questa settimana Louis Vuitton ha dichiarato di aver riproposto alcuni dei suoi seminari in Francia per produrre maschere non chirurgiche da donare agli operatori sanitari in prima linea nella battaglia contro COVID-19, ha detto la portavoce Emily Huang.

Brian Wood lavora su una maschera realizzata con un invasivo serpente in pitone della Florida nel suo laboratorio a Dania, in Florida, l’8 aprile 2020. Sta sviluppando maschere protettive realizzate con pitone, alligatore e altre pelli mentre l’epidemia di coronavirus ha reso la maschera medica parte della nostra routine quotidiana di recente. CHARLES TRAINOR JR CTRAINOR@MIAMIHERALD.COM

Sebbene le terre dello stato siano ora chiuse per uso pubblico come parte della campagna di distanziamento sociale, gli agenti di rimozione dei pitoni per lo stato sono ancora al lavoro e Wood spera di fare affari rapidi con loro se le maschere decollano.

Wood, che caccia anche gli alligatori e forniva il produttore di beni di lusso Hermes, ha detto che un serpente di 10 piedi potrebbe potenzialmente produrre fino a 10 maschere.

“La gente mi sta dicendo che vogliono comprare 5, 12 di queste maschere, quindi comprerò sicuramente serpenti dai cacciatori locali.”

