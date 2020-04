prossima la riapertura dei cantieri M4. oltre 200 addetti: rigoroso le misure di sicurezza

Spread the love











Il primo segnale di un lento ritorno a qualcosa che assomigli alla normalità è la riapertura, da stamattina, dei cantieri della linea 4 della metropolitana, la linea blu che collegherà l’aeroporto di Linate a Est con San Cristoforo a Ovest, passando per il centro. Al momento sono in servizio 200 addetti, tra operai e dirigenti. Particolarmente rigorose le misure di sicurezza adottate, come spiega il sindaco di Milano Giuseppe Sala: «È caduto lo stop ai lavori pubblici per cui con estrema prudenza riapriremo alcuni cantieri a partire da quello di M4. Gli operai che ci lavoreranno dovranno essere in totale sicurezza. Verrà misurata la febbre, avranno mascherine, guanti, disinfettante e ogni altro dispositivo di protezione. Saranno tenuti a distanza l’uno dall’altro». A maggior sicurezza, la navette per il trasporto degli addetti avranno un limitato numero di posti, garantendo così anche sui veicoli la distanza tra le persone di almeno un metro. Oltre al rilevamento dalla febbre a inizio turno e a ridosso della pausa pranzo, saranno sanificati regolarmente gli spazi comuni, dalle docce ai dormitori.

I cantieri della M4 erano stati chiusi lo scorso 21 marzo sulla base dell’ordinanza di Regione Lombardia che bloccava i lavori in tutti i cantieri fino al 5 aprile. Oggi la riapertura con tutte le garanzie richieste dalla Presidenza del Consiglio con appositi decreti. I lavori della linea blu della metropolitana milanese sono appalto di Salini Impregilo, Astaldi e della società M4. Secondo le aziende impegnate nell’opera la ripresa degli scavi a regime non potrà però avvenire fino a settimana prossima. Spiega in una nota Salini Impregilo: «Sono stati attivati tutti i protocolli necessari per far operare i lavoratori nella massima sicurezza e attenzione alla salute, proseguendo un cantiere strategico per la mobilità sostenibile della città». La linea M4 sarà lunga 15,2 chilometri, avrà 21 stazioni, collegherà il centro di Milano all’aeroporto di Linate in 12 minuti. Le prime tratte, secondo la road map stilata prima del Coronavirus, dovrebbero essere aperte a gennaio 2021.