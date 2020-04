Spread the love











La regista milanese: «Passata la crisi, la tecnologia verrà identificata come mezzo e non più come fine. Ci riapriremo agli altri, alla vita e all’abbraccio: anche quello del teatro, pronto a stringere ancora più calorosamente il pubblico»

Dall’inizio della crisi mi trovo in una casa di campagna, una cascina in mezzo alla natura tra cervi e altri animali selvatici, senza Internet e col telefono che prende a singhiozzo: una situazione straordinaria che, giorno dopo giorno, sto esplorando e imparando a vivere. La sorpresa? Mi ci sto abituando in fretta, mi sto inselvatichendo anch’io… eppure non dico che mi sento “fuori da me stessa”, al contrario: tutto questo sento che mi appartiene, quindi, a conti fatti dev’essere vera quella credenza sulla natura plurima dell’essere umano.

Certo, per me che nella “vita precedente” ero una donna di teatro ma anche d’azione, sempre impegnata e produttiva, quest’atmosfera di sospensione è particolarmente inusuale, ma sto imparando ad abitare questo vuoto così bene che al momento non ho neanche più voglia di leggere… sono impegnata a vivere e a “godermi” questo presente, vuoto e silenzioso, e a capire cosa mi lascerà un domani. Questo non vuol dire che non stia seguendo la terribile situazione ma al di là delle mie pillole video e dell’organizzazione del palinsesto in streaming del repertorio del teatro, so che non posso controllare nulla e allora lascio che le giornate scorrano.

E intanto affiora una domanda: che cos’è il teatro in ultima istanza? Ho già una risposta: il teatro può esistere solo grazie al legame intimo col pubblico. Ma questo porta a un’altra riflessione, legata all’importanza della presenza fisica. Si legge che in Cina stanno riaprendo ma con una socialità diversa, con persone che vanno al ristorante senza nemmeno poter stare l’una di fronte all’altra. Ecco, questa crisi forse riaffermerà l’importanza della “vera presenza”, come diceva George Steiner, così come quella del vero teatro, non di forme surrogate.

Quindi non credo che dopo tutto questo noi diventeremo una società solo tecnologica: penso al contrario che riemergerà il bisogno di carezze, di contatto e che la tecnologia verrà identificata come mezzo e non come fine. Ora inevitabilmente stiamo obbedendo alle esigenze del “social distancing” ma bisogna sapere che è solo una norma transitoria, che il futuro non potrà essere questo. Con calma e i giusti modi dovremo riaprire agli altri, alla vita e all’abbraccio: anche quello del teatro, pronto a stringere ancora più calorosamente il pubblico. (Testo raccolto da Michele Weiss)

*Regista e direttrice del Teatro Franco Parenti di Milano