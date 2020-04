La rivoluzione digitale della palestra: “Lezioni di fitnesse personal trainer diventano digitali”

Spread the love











Eccola, la vera rivoluzione digitale. Il lockdown sta significando tante cose: anche, in un certo senso, provare a reinventarsi, tentare di trasformare il proprio lavoro per riuscire comunque a stare a galla in questi nuovi tempi di esistenza minima. Così Guia Chiaravalli, ballerina e fondatrice di StudioG Dance Fit, palestra milanese con tre enormi sale in piazza Sant’Ambrogio, che ospita normalmente più di cento ore di lezione a settimana, ha fatto il salto online portando i suoi seguitissimi corsi di fitness su Instagram.

Un successo: l’ultima lezione l’hanno vista 700 persone, tra cui volti noti del mondo dello spettacolo. «All’inizio ero in panico totale. Che cosa si può fare? Pensavo onestamente che la chiusura durasse un po’ meno, ma poi ho capito che sarebbe stata lunga. E adesso insieme alle insegnanti di yoga riusciamo a coprire tutta la settimana, dal lunedì al sabato mattina, cercando di lavorare su tutte le fasce muscolari. Anche se fare lezione da casa, intendiamoci, non è semplice: devo spostare il tavolo, le sedie, mezza sala, e chi sta in casa con me, marito e figli, deve stare in silenzio. Guai a far andare la lavatrice. So che non sarà facile riprendersi, ma ci dovevo provare. E poi le mie allieve mi scrivevano per chiedermi programmi di allenamento. Questo è anche un modo per risarcire chi si era abbonato e non potrà più venire a lezione nei prossimi mesi».

Gli allenamenti sono aperti a tutti, anche a chi non è iscritto alla palestra: in cambio viene richiesta su base volontaria una donazione a favore di uno dei molti ospedali in cui curano i malati che lottano contro il coronavirus. Restano online per 23 ore. «Ho pensato a chi lavora e ha figli, e quindi non può magari sintonizzarsi a quell’ora definita. Organizzo anche lezioni private e su misura per chi ha esigenze particolari, costo dai 40 ai 70 euro all’ora. Chissà, questo format potrebbe durare anche dopo, ma sicuramente non completamente gratuito come ora. E poi vuoi mettere le energie e le endorfine che scateni dal vivo? Io vengo dalla danza, sono una ballerina ma ho sempre portato avanti anche il fitness, che ho iniziato a studiare con Jane Fonda in California. E mi manca la classe, il gruppo. Le lezioni online possono funzionare ma non sono un’alternativa. Non vedo l’ora di tornare dal vivo».