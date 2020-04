Governo verso la proroga delle restrizioni fino al 30 aprile

Spread the love











Il governo sente le parti sociali, in videoconferenza. Per affrontare il tema delle restrizioni da adottare dopo il 13 aprile, quando scadranno le precedenti misure. E preparare il nuovo decreto che sarà valido fino al 30 aprile. Il premier, Giuseppe Conte, ha convocato i segretari di Cgil, Cisl e Uil – Landini, Furlan e Barbagallo – che ieri avevano sollecitato un incontro con una lettera. Ci sono anche i ministri Gualtieri, Speranza, Catalfo. E i rappresentanti di Confapi, Reteimprese, Alleanza cooperative, e Confimi imprese. Mentre il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia – da Milano – invia un messaggio a Confindustria: “Il governo ha le idee chiare: dobbiamo mettere in sicurezza la salute degli italiani. Con la salute a rischio, non c’è economia”.

Coronavirus, Boccia risponde a Confindustria su riaperture attività: “Prima la salute degli italiani”

E precisa: “Prima mettiamo in sicurezza la Lombardia e tutti gli ospedali lombardi, e poi penseremo alla Fase 2”. Frasi che arrivano dopo il pressing di Confindustria, che in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, ieri ha lanciato ufficialmente la richiesta di riaprire urgentemente le attività.